Ispartalı köylülerden Elazığlı depremzedelere yardım - Son Dakika

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Ispartalı köylülerden Elazığlı depremzedelere yardım
6 saat önce
Isparta'nın Yalvaç ilçesinde Elazığlı depremzedeler için toplanan 8 bin 800 lira yardım AFAD'ın hesabına yatırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 07:12 Kaynak: AA
Isparta'nın Yalvaç ilçesinde Elazığlı depremzedeler için toplanan 8 bin 800 lira yardım AFAD'ın hesabına yatırıldı.
İlçeye bağlı Sücüllü köyü muhtarı Ahmet Tünel öncülüğünde Elazığlı depremzedeler için yardım kampanyası düzenlendi.
Köylüler ve cami imamlarının da katıldığı yardım kampanyasında toplam 8 bin 800 lira AFAD'ın banka hesabına yatırıldı.
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