Ispartalı köylülerden Elazığlı depremzedelere yardım - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ispartalı köylülerden Elazığlı depremzedelere yardım - Son Dakika

Ispartalı köylülerden Elazığlı depremzedelere yardım

6 saat önce

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde Elazığlı depremzedeler için toplanan 8 bin 800 lira yardım AFAD'ın hesabına yatırıldı.

Ispartalı köylülerden Elazığlı depremzedelere yardım, System.String[]

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde Elazığlı depremzedeler için toplanan 8 bin 800 lira yardım AFAD'ın hesabına yatırıldı.

İlçeye bağlı Sücüllü köyü muhtarı Ahmet Tünel öncülüğünde Elazığlı depremzedeler için yardım kampanyası düzenlendi.

Köylüler ve cami imamlarının da katıldığı yardım kampanyasında toplam 8 bin 800 lira AFAD'ın banka hesabına yatırıldı.

Isparta, Sücüllü, Yalvaç, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 07:12 Kaynak: AA
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