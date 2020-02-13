Ispartalı köylülerden Elazığlı depremzedelere yardım - Son Dakika

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde Elazığlı depremzedeler için toplanan 8 bin 800 lira yardım AFAD'ın hesabına yatırıldı.

İlçeye bağlı Sücüllü köyü muhtarı Ahmet Tünel öncülüğünde Elazığlı depremzedeler için yardım kampanyası düzenlendi.

Köylüler ve cami imamlarının da katıldığı yardım kampanyasında toplam 8 bin 800 lira AFAD'ın banka hesabına yatırıldı.