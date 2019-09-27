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Ispartalı şehit memleketinde dualarla toprağa verildi

1 saat önce

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütlerine yönelik başlatılan Pençe Harekatı'nda teröristlerle girdiği çatışmada ağır yaralanan ve tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde (GATA) şehit olan uzman onbaşı Muhammet Ceylan, memleketinde...

Ispartalı şehit memleketinde dualarla toprağa verildi, System.String[]

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütlerine yönelik başlatılan Pençe Harekatı'nda teröristlerle girdiği çatışmada ağır yaralanan ve tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde (GATA) şehit olan uzman onbaşı Muhammet Ceylan, memleketinde toprağa verildi.


Evinin önüne Türk bayrağı asılan şehit Muhammet Ceylan'ın cenazesi saat 10.15'te ilçe stadına geldi. Statta oğlunun cenazesini gören şehidin babası Metin Ceylan, fenalık geçirdi. Baba Ceylan'a sağlık görevlileri müdahale etti.


Şehidin cenaze tören Şarkikarağaç'ın Salur köyünde cuma namazını müteakip gerçekleştirildi. Cenazeye, Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Ahmet Koca, milletvekilleri, Isparta Garnizon Komutanı Piyade Albay Bilgin Çetinbağ, Mehmet Uğur Gökgöz, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, ilçe belediye başkanları, daire müdürleri ile şehit yakınları ve binlerce vatandaş katıldı. Şehidimizin babası Metin Ceylan, annesi, kardeşleri ve ayakta durmakta güçlük çekti. Cenaze töreninin ardından şehit uzman onbaşı Muhammet Ceylan köy mezarlığına defnedildi. - ISPARTA

Muhammet Ceylan, Irak, TSK, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 03:20 Kaynak: İHA
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