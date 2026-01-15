İsrail Askeri, İran'a Hassas Bilgileri Sızdırmaktan Gözaltına Alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İsrail Askeri, İran'a Hassas Bilgileri Sızdırmaktan Gözaltına Alındı

15.01.2026 01:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail, İran istihbaratına bilgi veren bir askerini gözaltına aldı. Olay tehlikeli olarak değerlendiriliyor.

İsrail medyası, İsrail güvenlik yetkililerinin, İran istihbarat teşkilatlarıyla iletişim kurduğu ve askeri üslerle ilgili "hassas" olarak nitelendirilen materyalleri sızdırdığı şüphesiyle bir İsrail askerini gözaltına aldığını açıkladı.

İsrail'in "Walla" isimli internet sitesinin haberine göre, İsrail iç istihbarat servisi Şin-Bet'ten (Şabak) yapılan açıklamada, Şin-Bet ve İsrail ordusunun Eylül 2025'te gözaltı operasyonunu gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu askerin İran istihbarat unsurlarıyla temasa geçtiği ve para karşılığında onlara İsrail askeri üslerinin fotoğraflarını ve videolarını, ayrıca kullanılan silah ve mühimmat hakkında bilgi verdiği iddia edildi.

Şin-Bet'in açıklamasında, soruşturmaların, askerin Temmuz 2025'ten beri İran istihbarat unsurlarıyla temas halinde olduğunu ve onların talimatları doğrultusunda, İsrail içindeki hassas bölgelerin belgelenmesi de dahil olmak üzere bir dizi güvenlik görevi yürüttüğünü gösterdiği ileri sürüldü.

İsrail güvenlik teşkilatı olayı "tehlikeli" olarak nitelendirirken, İran'dan konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Güvenlik, Gözaltı, Güncel, İsrail, İran, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Askeri, İran'a Hassas Bilgileri Sızdırmaktan Gözaltına Alındı - Son Dakika

Trump: İran’da göstericiler asılmaya başlarsa çok sert önlemler alırız Trump: İran'da göstericiler asılmaya başlarsa çok sert önlemler alırız
Grönlandlı Bakan Nathanielsen: Amerikalı olmaya hiç niyetimiz yok Grönlandlı Bakan Nathanielsen: Amerikalı olmaya hiç niyetimiz yok
Suriye: Aranan suçlular ve eski rejim unsurları terör örgütü YPGSDG saflarında Suriye: Aranan suçlular ve eski rejim unsurları terör örgütü YPG/SDG saflarında
Körfez ülkelerinden İran hamlesi Trump’ı açık açık uyardılar Körfez ülkelerinden İran hamlesi! Trump'ı açık açık uyardılar
ABD’li komutandan Halep mesajı Tarafını açıkça ilan etti ABD'li komutandan Halep mesajı! Tarafını açıkça ilan etti
Alkollü sürücü polise dakikalarca dil döktü: Ben polis olacak adamım, boyum da uzun Alkollü sürücü polise dakikalarca dil döktü: Ben polis olacak adamım, boyum da uzun

23:41
Tedesco’dan Kante sorusuna bomba cevap
Tedesco'dan Kante sorusuna bomba cevap
23:12
Ülkelerden peş peşe İran kararları: Askeri üsler boşaltılıyor, uçuşlar askıya alındı
Ülkelerden peş peşe İran kararları: Askeri üsler boşaltılıyor, uçuşlar askıya alındı
22:52
Maç sonunda isim vererek açıkladılar: Fenerbahçe’ye geliyor
Maç sonunda isim vererek açıkladılar: Fenerbahçe'ye geliyor
22:29
31 şut, 3 direk, tek gol Fenerbahçe, Beyoğlu Yeni Çarşı’yı Talisca ile devirdi
31 şut, 3 direk, tek gol! Fenerbahçe, Beyoğlu Yeni Çarşı'yı Talisca ile devirdi
22:13
Danimarka Dışişleri Bakanı’ndan Grönland açıklaması: Kuzey Kutbu’nda yeni bir güvenlik durumu var
Danimarka Dışişleri Bakanı'ndan Grönland açıklaması: Kuzey Kutbu'nda yeni bir güvenlik durumu var
21:25
Yasak aşk iddiasında adı geçen voleybolcu, “Telefonunuzdaki en ünlü kim“ sorusuna İmamoğlu yanıtını vermiş
Yasak aşk iddiasında adı geçen voleybolcu, "Telefonunuzdaki en ünlü kim?" sorusuna İmamoğlu yanıtını vermiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2026 02:48:32. #7.11#
SON DAKİKA: İsrail Askeri, İran'a Hassas Bilgileri Sızdırmaktan Gözaltına Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.