Son Dakika Haberleri: İsrail Askerleri Batı Şeria'da 2 Filistinliyi Şehit Etti

İsrail Askerleri Batı Şeria'da 2 Filistinliyi Şehit Etti

1 saat önce

İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu Batı Şeria'da 2 Filistinli şehit oldu.

İsrail Askerleri Batı Şeria'da 2 Filistinliyi Şehit Etti, System.String[]
İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu Batı Şeria'da 2 Filistinli şehit oldu.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Nablus kentinde İsrail askerlerinin açtığı ateşi sonucu 2 Flistinlinin şehit olduğu bildirildi.

Açıklamada, ayrıntılı bilgi verilmedi.

Nablus'ta "Sivil İrtibat" Müdürü Mazin ed-Denbek, AA'ya yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin, Filistinlilere ait bir araca ateş açtığını ve Raid Hamdan ile Zeyd en-Nuri isimli 2 gencin şehit olduğu bilgisini verdi.

Denbek, İsrail askerlerinin, Filistinlilere ait cenazeleri şuana kadar teslim etmediğini söyledi.

İsrail askerleri gece saatlerinde Nablus'a baskın düzenlemiş, askerler ile Filistinli gençler arasında arbede çıkmıştı.

Askerlerin, bölgedeki Filistinli gençlerle aralarında yaşanan arbedeye gerçek ve plastik merminin yanı sıra göz yaşartıcı gaz bombasıyla müdahalede bulunduğu kaydedilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 02:57 Kaynak: AA

Batı Şeria, İsrail, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Söz Dizisindeki Şehit Sahnesi İzleyicileri Gözyaşlarına Boğdu Demet Akalın, Gökçe Bahadır'ı Tebrik Eden Yapımcısına Ateş Püskürdü Yeni Zelanda Canisi Tokat'ta Türk Düşmanı Kazıklı Voyvoda'nın Kaldığı Zindanı Ziyaret Etmiş Eşini Başından Vuran Cani Kocadan, Kan Donduran Sözler: Karımı Öldürdüm, Gidin Evden Alın
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.3.2019 04:33:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İsrail Askerleri Batı Şeria'da 2 Filistinliyi Şehit Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]