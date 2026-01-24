İsrail Askerleri Filistinliyi Yaraladı - Son Dakika
İsrail Askerleri Filistinliyi Yaraladı

24.01.2026 16:23
Doğu Kudüs'te Ayrım Duvarı yakınında bir Filistinli, İsrail askerlerinin ateşiyle yaralandı.

İsrail askerleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyinde yer alan Er-Ram beldesinde "Ayrım (Utanç) Duvarı" yakınında 1 Filistinliyi yaraladı.

Filistin resmi televizyonunda yayınlanan haberde, saldırıya ilişkin bilgi verildi.

Habere göre, Ayrım Duvarı yakınında İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu bir Filistinli ayağından yaralandı.

Filistinli işçiler, Ayrım Duvarı'na tırmanarak İsrail tarafına geçmeye çalışıyor

İsrail, Ekim 2023'ten bu yana Filistinli işçilerin İsrail'deki işlerine dönmesine izin vermiyor. Filistinliler de tehlikeli olmasına rağmen Ayrım Duvarı'na tırmanarak İsrail tarafına geçmeye çalışıyor ve bu tür saldırılara maruz kalıyor. Son dönemde bu tür saldırılarda artış yaşandığı göze çarpıyor.

Filistin İşçiler Birliğinin verilerine göre, 8 Ekim 2023-20 Aralık 2025 tarihlerinde 44 Filistinli işçi, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybederken yaklaşık 34 bin Filistinli işçi de gözaltına alındı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Doğu Kudüs, Güvenlik, İsrail, Güncel

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
