İsrail askerlerinin Ramallah'ta bir hastaneye düzenlediği baskında 2 kişi yaralandı - Son Dakika

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan bir devlet hastanesine baskın düzenlediği, askerlerin 2 kişiyi plastik mermiyle yaraladığı duyuruldu.

Filistin Sağlık Bakanı Mey Keyle, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Ramallah Devlet Sağlık Kompleksi sahasına sabah saatlerinde göz yaşartıcı gaz ve plastik mermilerle saldırı düzenlediğini belirtti.

Bakan Keyle, "hastanelerin ve sağlık hakkının kutsallığına saldırı" olarak nitelendirdiği olayda, plastik mermilerin isabet ettiği hamile bir kadın ile bir ambulans görevlisinin yaralandığını kaydetti.

Atılan gaz nedeniyle başta çocuklar olmak üzere hastalarda korku ve panik oluştuğunu, gazdan etkilenen bazı hastaların zor anlar yaşadığını aktaran Keyle, sağlık merkezine ait bir ambulansta da hasar oluştuğunu belirtti.

Hastanede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının tedavi edildiği özel bir bölümün bulunduğuna işaret eden Keyle, atılan gaz kapsülleri nedeniyle hastaların hayatlarının tehlikeye atılmasının durumun ciddiyetini artırdığını vurguladı.

Özellikle doğum bölümündeki kadın ve çocukların kurşun ve gaz bombalarının sesinden çok korktuğuna dikkati çeken Keyle, şu ifadeleri kullandı:

"Hastanenin kutsallığını hedef alan ve hastaların yaralanmasına yol açan bu ağır saldırı, halkımızın korunması için uluslararası müdahaleyi ve suçlarından dolayı işgalci İsrail devletinden hesap sorulmasını gerektiriyor."

Keyle, bu saldırının, hastaların ve sağlık merkezleri ile hastanelerdeki personelin korunmasını öngören uluslararası hukuk ve uluslararası insani hukuku ihlal ettiğini vurguladı.

Filistin Sağlık Bakanı ayrıca, bunun, İsrail işgal güçlerinin son iki günde Filistin hastanelerine yönelik nedenini açıklamadan düzenlediği ikinci saldırı olduğunu anımsattı.

İsrail savaş uçaklarının, dün abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıda, bölgenin doğusundaki Tuffah semtinde bulunan Muhammed Durra Çocuk Hastanesi'nde büyük hasar oluşmuştu.