İsrail Ateşiyle 2 Filistinli Hayatını Kaybetti
İsrail Ateşiyle 2 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail Ateşiyle 2 Filistinli Hayatını Kaybetti
04.02.2026 00:16
Gazze'de İsrail ordusunun açtığı ateş sonucu 2 Filistinli öldü, 1'i yaralandı. Olaylar devam ediyor.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde açtığı ateş sonucu 2 Filistinli hayatını kaybetti, bir Filistinli de yaralandı.

Sağlık yetkilileri, AA muhabirine yaptıkları açıklamada, 19 yaşındaki Filistinli Ahmed Abdulal'ın cenazesinin Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'ne getirildiğini belirtti.

Abdulal'ın, Han Yunus'un batısında, El-Mevasi bölgesinin güneyinde İsrail ordusu tarafından gerçek mermiyle ateş açılarak başından vurulduğu aktarıldı.

Han Yunus'un doğusunda da İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu bir gencin orta derecede yaralandığı kaydedildi.

İsrail ordusuna ait askeri araçlardan Gazze kentinin Ed-Derec Mahallesinin doğusunda, sivilerin evlerine açılan ateşte İntisar Şemlah isimli Filistinli kadın doktorun hayatını kaybettiği belirtildi.

Görgü tanıkları da İsrail askeri araçlarından Gazze kentinin doğusundaki Sanfur Kavşağı ve Eş-Şevva Meydanı civarında vatandaşların evlerine yoğun ateş açıldığını söyledi.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Güvenlik, Güncel, İsrail, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Ateşiyle 2 Filistinli Hayatını Kaybetti - Son Dakika

SON DAKİKA: İsrail Ateşiyle 2 Filistinli Hayatını Kaybetti - Son Dakika
