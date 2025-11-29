İsrail, Ateşkesi İhlal Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İsrail, Ateşkesi İhlal Etti

İsrail, Ateşkesi İhlal Etti
29.11.2025 17:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu, 27 Kasım 2024'teki ateşkese rağmen Lübnan'a hava saldırısı düzenledi.

İsrail ordusu, 27 Kasım 2024'te varılan ateşkes anlaşmasını ihlal ederek Lübnan'ın güneyindeki Alma Şaab bölgesine hava saldırısı gerçekleştirdi.

İsrail, Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen Lübnan'ın güney bölgelerine saldırılarını sürdürüyor.

İSRAİL'DEN HAVA SALDIRISI

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre İsrail ait bir savaş uçağı, Alma Şaab bölgesine saldırı gerçekleştirdi.

Lübnan makamlarından saldırıya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

NE OLMUŞTU?

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

27 Kasım 2024'te Lübnan ile İsrail arasında sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi binlerce kez ihlal ettiği bildirilmişti.

İsrail, Lübnan'da 8 Ekim 2023'ten sonra ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor. Sağlık Bakanlığı, ateşkesi ihlal eden İsrail'in 27 Kasım 2024-27 Kasım 2025 tarihleri arasında Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 335 kişinin hayatını kaybettiğini, 973 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Lübnan, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, Ateşkesi İhlal Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç psikoloğun gittiği matbaa dükkanından cansız bedeni çıktı Genç psikoloğun gittiği matbaa dükkanından cansız bedeni çıktı
Erkan Tan, Akit Tv’ye transfer oldu Erkan Tan, Akit Tv'ye transfer oldu
Zelenski’ye en yakın isim yolsuzluk operasyonu sonrası istifa etti Zelenski'ye en yakın isim yolsuzluk operasyonu sonrası istifa etti
Dev demir silindirin altında kaldı Ölümden kıl payı kurtuldu Dev demir silindirin altında kaldı! Ölümden kıl payı kurtuldu
İrem Derici bildiğiniz gibi İfade vermeye giderken söyledikleriyle, güvenliği de güldürdü İrem Derici bildiğiniz gibi! İfade vermeye giderken söyledikleriyle, güvenliği de güldürdü
Çiftçilere 711 milyon lira destek ödemesi yapılacak Çiftçilere 711 milyon lira destek ödemesi yapılacak

17:34
Hull City kabustan 90. dakikada uyandı
Hull City kabustan 90. dakikada uyandı
16:33
Trabzon’da İYİ Partili isme tepki: Şehitler üzerinden siyaset yapmaya utanmıyor musun
Trabzon'da İYİ Partili isme tepki: Şehitler üzerinden siyaset yapmaya utanmıyor musun?
15:58
Ukrayna, Karadeniz’deki iki gemiye saldırı anını paylaştı
Ukrayna, Karadeniz'deki iki gemiye saldırı anını paylaştı
15:57
Olay yaratan fotoğraf karesi sonrası Mehmet Ağar sessizliğini bozdu
Olay yaratan fotoğraf karesi sonrası Mehmet Ağar sessizliğini bozdu
14:39
Demet Akalın ile Berkay Şahin 6 yıl sonra barıştı
Demet Akalın ile Berkay Şahin 6 yıl sonra barıştı
14:15
Papa 14. Leo’nun İznik ayini MHP’yi kızdırdı Çok sert tepki
Papa 14. Leo'nun İznik ayini MHP'yi kızdırdı! Çok sert tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2025 17:44:03. #.0.5#
SON DAKİKA: İsrail, Ateşkesi İhlal Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.