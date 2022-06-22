İsrail Başbakanı Bennett: "Siyasi istikrarsızlık dönemindeyiz" - Son Dakika
Üye Girişi

İsrail Başbakanı Bennett: "Siyasi istikrarsızlık dönemindeyiz"

22.06.2022 16:10
İsrail Başbakanı Bennett: "Siyasi istikrarsızlık dönemindeyiz"

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, ülkesinin "siyasi istikrarsızlık döneminde" olduğunu ama "güvenlik istikrarının korunması gerektiğini" vurguladı.

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, ülkesinin "siyasi istikrarsızlık döneminde" olduğunu ama "güvenlik istikrarının korunması gerektiğini" vurguladı.

Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Bennett, İsrail ordusunun Gazze Tümeni karargahını ziyaret ederek askeri yetkililerle görüştü.

Burada yaptığı konuşmada Gazze Şeridi yakınında yer alan Sderot ve Aşkelon gibi kentlerdeki İsraillilerin son 15 yılın en huzurlu yılını geçirdiğini savunan Bennett, "Güneydeki yeni normal, sakin, güvenli ve normal bir yaşamdır." dedi.

İsrail Başbakanı, "Siyasi istikrarsızlık dönemindeyiz ancak güvenlik istikrarı korunmalıdır." diye konuştu.

Bennett, hükümetin izlediği politikalar sayesinde yaşanan rutin ve huzurlu dönemin ileriki yıllarda da sürmesini temenni ettiğini sözlerine ekledi.

İsrail'de erken seçim kapıda

İsrail'de koalisyon hükümeti ortaklarından Başbakan Naftali Bennett ve Dışişleri Bakanı Yair Lapid, 20 Haziran akşamı Meclisi feshederek erken seçime gitme kararı aldıklarını açıklamıştı.

Kararın gelecek hafta başındaki Meclis oturumlarında onaylanmasının ardından İsrail, yaklaşık 3,5 yıl içinde beşinci kez genel seçime gidecek.

Koalisyon ortaklarının anlaşmasına göre erken seçime kadar Dışişleri Bakanı Yair Lapid geçici başbakan olacak. ???????

YORUMLAR
500
BM'den Gazze ablukasının tamamen kaldırılması çağrısı BM'den Gazze ablukasının tamamen kaldırılması çağrısı Netanyahu'dan koalisyonun çöküşüne yorum: 'Bu, İsrail tarihindeki en kötü hükümettir' Netanyahu'dan koalisyonun çöküşüne yorum: 'Bu, İsrail tarihindeki en kötü hükümettir'
Kaynak: AA

Naftali Bennett, Başbakanlık, İsrail, Gazze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Başbakanı Bennett: 'Siyasi istikrarsızlık dönemindeyiz' - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
23:07 EGM, Marmaris'teki yangınla ilgili paylaşımları mercek altına aldı! "Şahan" detayı dikkat çekti
22:54 Suna Koçal, Ukraynalı mülteci çocuklar ile bir araya gelerek ebru sanatı yaptı
22:43 Fatih Terim'den romantik paylaşım! 40. evlilik yıldönümünde eşine övgü dolu sözler dizdi
22:27 6 ay görevde kalan Başbakan Kiril Petkov'un koalisyon hükümeti, düştü
21:59 Marmaris'teki yangın sabotaj mı? Bakan Kirişçi, bu ihtimali güçlendiren iki detayı paylaştı
21:49 Marmaris'te çıkan orman yangınıyla ilgili bilgi veren Tarım ve Orman Bakanı Kirişçi: Gece görüşlü helikopterler 4 Temmuz'da envantere giriyor
20:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Prens Selman'ın görüşmesi bitti! 2 saat süren toplantı sonrası ortak bildiri yayınlandı
20:50 Bedelli askerlik düzenlemesine ilişkin kanun teklifi Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edildi
20:37 Bakan Soylu, "Beni zoom'layarak izlemiş" dedi, İBB çalışanın işine son verildiği bildirildi
19:55 Düzce'de yaşanan kazada araç hurdaya döndü! Sürücü ise yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2022 23:15:10. #1.12#
SON DAKİKA: İsrail Başbakanı Bennett: "Siyasi istikrarsızlık dönemindeyiz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement