İsrail Başbakanı Bennett, UAEA'nın İran kararından memnun - Son Dakika
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İsrail Başbakanı Bennett, UAEA'nın İran kararından memnun

09.06.2022 13:40
İsrail Başbakanı Bennett, UAEA'nın İran kararından memnun

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Yönetim Kurulunda İran'a karşı alınan kararı memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Yönetim Kurulunda İran'a karşı alınan kararı memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Bennett, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) düzenlediği sürpriz ziyaret öncesi açıklamalarda bulundu.

Bennett, BAE ziyaretine ilişkin "Kraliyet ailesine, İsrail ile BAE arasındaki ortaklığın yolunu açmaya yardımcı olan Devlet Başkanı Şeyh Halife Bin Zayid'in vefatı nedeniyle benim ve İsrail halkının taziyelerini ileteceğim. Aynı ortaklığı bugün daha da güçlendireceğiz." ifadelerini kullandı.

İsrail ve BAE arasındaki "özel bağın büyümesi ve güvenliği için bir sonraki seviyeye taşıyacaklarını" vurgulayan Bennett, bu kapsamda "vizyon sahibi ve cesur bir lider olan" Devlet Başkanı ve Abu Dabi Emiri Muhammed Bin Zayid Al Nahyan ile görüşeceğini aktardı.

Ayrıca, UAEA Yönetim Kurulunu dün aldığı karardan dolayı takdir ettiğini kaydeden Bennett, "Bu karar, İran'ın oyun oynamayı sürdürdüğünü, saklama ve örtbas etmelere devam ettiğini açıkça belirtiyor." dedi.

Bennett, şöyle devam etti:

"Bu kararla bir yandan İran'ın nükleer konusunda ve genel olarak yalanlarını ve ikiyüzlülüğünü görüyoruz. Öte yandan, İran'ın bir şeyleri gizlediğini açıkça ifade ettikleri için dünya ülkelerinin iyi ve kötü ayrımı konusunda kararlı bir duruş sergilediğini görüyoruz. Bu konunun peşini bırakmayacağız."

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu İran'a karşı karar aldı

UAEA Yönetim Kurulunda dün yapılan oylamada, 30 üye ülkenin oylarıyla İran'a karşı karar çıkarılması kabul edilmişti. Karar, 2 "hayır", 3 çekimser oya karşılık 30 "evet" oyuyla kabul edilmişti.

İran'a karşı alınan kararda Yönetim Kurulunun, UAEA'nın İran'ın nükleer programının barışçıl olarak sürdürülmesinin sağlanması için ortaya koyduğu çabaları güçlü bir şekilde desteklediği bildirilmişti.

İran'da Ajansa bildirilmeyen 3 yerde tespit edilen nükleer bulgulara ilişkin bu ülkenin kuruma yaptığı açıklamanın tatmin edici olmadığı hatırlatılan kararda, bu konuda çözüme kavuşturulması gereken hususlara ilişkin Tahran yönetiminin, kurumla tam ve zamanında iş birliği yapmasının önemine işaret edilmişti.

Bu bağlamda İran'ın, UAEA Başkanı Rafeal Mariona Grossi'nin önerisi doğrultusunda sorunların giderilebilmesi için vakit kaybetmeden eyleme geçmesi çağrısında bulunulmuştu.

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Kaynak: AA

Naftali Bennett, İsrail, İran, Güncel, Son Dakika

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