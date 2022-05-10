İsrail, Belçikalı bakanın Gazze'ye girişine izin vermedi - Son Dakika
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İsrail, Belçikalı bakanın Gazze'ye girişine izin vermedi

10.05.2022 20:17
İsrail, Belçikalı bakanın Gazze'ye girişine izin vermedi

İsrail, Belçika Kalkınma ve İşbirliği Bakanı Meryame Kitir'in Gazze'yi ziyaret etmesine izin vermedi.

İsrail, Belçika Kalkınma ve İşbirliği Bakanı Meryame Kitir'in Gazze'yi ziyaret etmesine izin vermedi.

Kitir, ülkesinin Filistinliler için BM Kalkınma Programı aracılığıyla desteklediği Gazze'deki atık arıtma projesini ziyaret etmek istedi. Ancak İsrailli makamlardan izin çıkmadığı için ziyaretin iptal edildiği bildirildi.

Kitir'in ofisinden Belçika haber ajansı Belga'ya yapılan açıklamada, "İsrail makamları Gazze'ye şu anda siyasi ziyaretlere izin vermeyeceklerini açıkça ifade ettiler." değerlendirmesinde bulundu.

Gazze'ye giremeyen Kitir'in Beytüllahim'e giderek çeşitli iş birliği projelerini inceleyeceği kaydedildi.

Belçika basınındaki yorumlarda Kitir'in sadece Filistin topraklarını ziyaret etmek istediği için Gazze'ye gitmesine izin verilmemiş olabileceği belirtildi. Kitir'in İsrail'e gitmeyerek Belçika'nın iki tarafı da ziyareti içeren diplomatik geleneklerine uymadığı ifade edildi.

Belçikalı bakanların Gazze'ye girişine daha önce de izin verilmediği olmuştu. 2010'da Belçika Kalkınma Bakanı olan mevcut AB Konseyi Başkanı Charles Michel'e de Gazze'ye giriş izni çıkmamıştı.

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Birleşmiş Milletler, Belçika, İsrail, Gazze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail, Belçikalı bakanın Gazze'ye girişine izin vermedi - Son Dakika


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