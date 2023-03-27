İsrail'de iç savaş çıkmak üzere! Vekili "karşıt gösteri" çağrısı ülkeyi çıkmaza sokuyor - Son Dakika
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İsrail'de iç savaş çıkmak üzere! Vekili "karşıt gösteri" çağrısı ülkeyi çıkmaza sokuyor

27.03.2023 14:42

İsrail'de Başbakan Netanyahu'nun açıkladığı yargı düzenlemesi, ülke genelinde kitlesel gösterilerle siyasi krize neden olurken, sağcı hükümetin destekçilerinden de "karşıt gösteri" çağrıları yapıldı. Milletvekili Simcha Rothman, hükümete destek vermek ve yargı düzenlemesinin durdurulmasını önlemek için sağcı destekçilerini sokağa davet etti. Hükümet yanlılarının, hükümet karşıtlarıyla eş zamanlı olarak ilk kez kitlesel gösteriler düzenlemesi bekleniyor.

Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki koalisyon hükümetinin, yargının yetkilerini kısıtlayan ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olmasını öngören yargı düzenlemesine karşı binlerce İsraillinin katıldığı protestolar sürüyor.

HÜKÜMET YANLILARI VE KARŞITLARI İLK KEZ KİTLESEL HALDE KARŞI KARŞIYA

Aşırı sağcı koalisyon yanlıları da Netanyahu'nun düzenlemeyi askıya alma ihtimaline karşı sokağa çıkma kararı aldı. Hükümet yanlılarının, hükümet karşıtlarıyla eş zamanlı olarak Batı Kudüs ve Tel Aviv'de aynı noktalarda, ilk kez kitlesel gösteriler düzenlemesi bekleniyor.

İsrail'de hükümeti destekleyen sağcı gruplardan 'karşıt gösteri' çağrısı

MİLLETVEKİLİ, SAĞCI DESTEKÇİLERİ SOKAĞA ÇAĞIRDI

İsrail Meclisinin Anayasa, Hukuk ve Adalet Komisyonu'nun başkanlığını yapan ve tartışmalı yargı düzenlemesinin mimarı kabul edilen Milletvekili Simcha Rothman, hükümete destek vermek ve yargı düzenlemesinin durdurulmasını önlemek için sağcı destekçilerini sokağa çağırdı. Aşırı sağcı ve ırkçı politikalarıyla bilinen Dini Siyonizm Partisi Milletvekili Rothman, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, destekçilerini, bugün hükümet karşıtı gösterilere sahne olması beklenen Batı Kudüs'teki İsrail Meclisinin önünde toplanmaya davet etti.

İsrail'de hükümeti destekleyen sağcı gruplardan 'karşıt gösteri' çağrısı

"DIŞIRI ÇIKIN VE SEÇİMİ HALKA GERİ VERİN"

Rothman, "Seçimlerimizi çalamayacaklar! Halk, yargı sisteminin radikal bir şekilde elden geçirilmesini istiyor. Dışarı çıkın ve seçimi halka geri verin." ifadelerini kullandı.

İsrail'de hükümeti destekleyen sağcı gruplardan 'karşıt gösteri' çağrısı

AŞIRI SAĞCI ÖRGÜT, GÖSTERİ İÇİN TEL AVİV'DE OLACAK

Şiddet eylemleriyle bilinen "La-Familia" adlı aşırı sağcı örgüt de akşam saatlerinde, 13 haftadır yargı düzenlemesine karşı gösterilere sahne olan Tel Aviv'in merkezindeki Kaplan Caddesi'nde bir protesto organize etti. Hükümet karşıtı gruplar ise olası kışkırtma ve şiddet eylemlerine karşı, taraftarlarını aşırı sağcı grupların bulunduğu noktalardan uzak durmaya çağırdı.

İsrail'de hükümeti destekleyen sağcı gruplardan 'karşıt gösteri' çağrısı

OLAYLAR NASIL TIRMANDI?

Netanyahu, yargı düzenlemesinin durdurulması çağrısı yapan Savunma Bakanı Gallant'ı pazar akşamı görevden almış, bunun üzerine ülke genelinde yüz binlerce İsrailli sokaklara dökülmüştü. Savunma Bakanı Gallant'ın çağrısına, Likud Partisi içinden de destek gelmişti. Likud Partisi milletvekilleri Yuli Edelstein ve David Bitan, Gallant'a katılarak yasa tasarısının durdurulması ve diyalog çağrısında bulunmuştu.

İsrail'de hükümeti destekleyen sağcı gruplardan 'karşıt gösteri' çağrısı

HÜKÜMETİN TARTIŞMALI "YARGI REFORMU"

Adalet Bakanı Yariv Levin, 5 Ocak'ta Yüksek Mahkeme'nin yetkilerini sınırlandıran ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olmasını öngören bir "yargı reformu" planladıklarını duyurmuştu. Ülke genelinde 13 haftadır on binlerce İsrailli hükümetin yargı düzenlemesine karşı kitlesel protestolar gerçekleştiriyor.

İsrail'de hükümeti destekleyen sağcı gruplardan 'karşıt gösteri' çağrısı
İsrail'de hükümeti destekleyen sağcı gruplardan 'karşıt gösteri' çağrısı
Kaynak: AA
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Tel Aviv, Hükümet, İsrail, Dünya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail'de iç savaş çıkmak üzere! Vekili "karşıt gösteri" çağrısı ülkeyi çıkmaza sokuyor - Son Dakika
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