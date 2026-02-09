İsrail'de İdam Cezası Hazırlıkları Başladı - Son Dakika
İsrail'de İdam Cezası Hazırlıkları Başladı

09.02.2026 16:28
İsrail, Filistinlilere yönelik idam cezası uygulamak için Doğu Asya'ya heyet gönderiyor.

İsrail Cezaevi İdaresi'nin Filistinlilere idam cezası uygulanması için hazırlıklara başladığı, bu kapsamda polisten bir heyetin infaz yöntemlerini incelemek üzere Doğu Asya'daki bir ülkeye gideceği belirtildi.

İsrail'de yayın yapan Kanal 13'ün haberinde, İsrail polisinden bir heyetin "Filistinli mahkumların idam cezasının nasıl infaz edileceğini öğrenmek üzere yakında Doğu Asya'daki bir ülkeye gideceği" ifade edildi.

Haberde, söz konusu ülkenin ismi açıklanmadı.

İsrail Cezaevi İdaresi'nin idam cezasının uygulanmasına yönelik hazırlıklara başladığı belirtilen haberde, bu kapsamda özel bir infaz kompleksi kurulmasının, gerekli prosedürlerin hazırlanmasının, personelin eğitilmesinin ve idam cezasını uygulayan ülkelerdeki örneklerin incelenmesinin planlandığı ifade edildi.

Asılarak idam yönteminin tercih edilmesi halinde infazın, 3 kişinin aynı anda düğmeye basmasıyla gerçekleştirileceğinin öngörüldüğü aktarıldı.

Gardiyanların özel eğitim alacağı, infaz ekiplerinin gönüllülerden oluşturulacağı ve nihai kararın ardından idamın 90 gün içinde uygulanacağı kaydedildi.

Haberde ismi açıklanmayan bir İsrailli kaynak, söz konusu yasanın öncelikle 7 Ekim saldırılarına katılmakla suçlanan İzzeddin el-Kassam Tugayları mensuplarına, daha sonra ise Batı Şeria'da "ciddi saldırılar" nedeniyle hüküm giyenlere uygulanmasının planlandığını söyledi.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ise Telegram hesabından yaptığı açıklamada, "Asma, elektrikli sandalye, zehirli iğne ya da kurşuna dizme… Yöntem ne olursa olsun, tek bir şeyi hak ediyorlar: ölüm cezası." ifadelerini kullandı.

Ben-Gvir'in partisi Yahudi Gücü tarafından İsrail Meclisine sunulan yasa tasarısı, "İsrail devletine ve topraklarındaki Yahudi halkına zarar verme amacıyla, belirli bir gruba karşı ırkçı veya nefret saikli güdülerle kasten ya da kasıtsız olarak bir İsrail vatandaşının ölümüne neden olanların ölüm cezasına çarptırılmasını" öngörüyor.

Tasarı, 7 Ekim'e katılmakla suçlanan Filistinlilere idama varan cezalar verilmesini savunurken, delillerin karmaşıklığı ve "7 Ekim'de yaşanan vahşeti" öne sürerek askeri mahkemenin yürüteceği yargılamada "standart usul ve kurallardan" sapmasına da izin veriyor.

Söz konusu tasarı, bölgesel ve uluslararası düzeyde sert eleştirilere yol açarken, Tel Aviv yönetiminin uluslararası hukuku ihlal etmeyi sürdürdüğü vurgulanıyor.

İsrail hapishanelerinde halihazırda 9 binden fazla Filistinli bulunuyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Doğu Asya, Güvenlik, Politika, İsrail, Güncel, Son Dakika

