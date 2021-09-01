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İsrail'den ABD'nin Filistinliler için Kudüs'te büyükelçilik açma planına tepki - Son Dakika

İsrail'den ABD'nin Filistinliler için Kudüs'te büyükelçilik açma planına tepki

01.09.2021 17:12
İsrail'den ABD'nin Filistinliler için Kudüs'te büyükelçilik açma planına tepki, System.String[]

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, ABD'nin Filistinliler için Kudüs'te büyükelçilik açmasının İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in yeni hükümetini istikrarsızlaştırabileceğini belirterek, söz konusu plana tepki gösterdi.

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, ABD'nin Filistinliler için Kudüs'te büyükelçilik açmasının İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in yeni hükümetini istikrarsızlaştırabileceğini belirterek, söz konusu plana tepki gösterdi.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın kararı doğrultusunda İsrail Büyükelçiliği 2018'de Kudüs'e taşınmış, söz konusu adım, İsrail'in Kudüs'ün başkenti olduğu iddiasına destek olarak nitelendirilmişti. Bu yılın başlarında göreve gelen Başkan Joe Biden'ın tersine çevirmek üzere harekete geçtiği Trump yönetimi politikalarından biri de Filistinlilere yönelik politika oldu. Biden'ın Filistinlilerle bağları yeniden kurma ve bölgede iki devletli çözümü destekleme politikası kapsamında Filistinliler için Kudüs'te büyükelçilik açılması gündeme geldi ancak İsrail'den ABD'nin Filistinliler için büyükelçilik açma planına tepki gecikmedi.

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin Filistinliler için büyükelçilik açma planı hakkında "Bunun kötü bir fikir olduğunu düşünüyoruz. Kudüs, İsrail'indir ve yalnızca İsrail'in başkentidir. Bu nedenle bunun iyi bir fikir olduğunu düşünmüyoruz" ifadelerini kullandı.

Lapid, böyle bir adımın İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in yeni hükümetini istikrarsızlaştırabileceğini belirterek, "ABD yönetiminin bunun olmasını istediğini sanmıyorum. İki devletli çözüme inancım var ancak bunun mevcut durumda mümkün olmadığı gerçeğini kabul etmemiz gerekiyor" dedi.

"ABD'nin İsrail'i de çok dikkatli dinlediğinden eminiz"

Lapid, Filistinliler arasındaki bölünmelerin diplomasi beklentileri hakkında da şüphe uyandırdığını vurguladı. Biden yönetiminin bu konuda Trump yönetiminden farklı bir bakış açısı olduğunu bildiklerini dile getiren Lapid, "Ancak İsrail'i de çok dikkatli dinlediklerinden eminiz" dedi.

Öte yandan Filistin Kurtuluş Örgütü yetkilisi Wasel Abu Youssef, İsrail'in statükoyu korumaya ve herhangi bir siyasi çözümü engellemeye çalıştığını söyledi.

ABD'nin İsrail Büyükelçiliği Kudüs'e taşındı

Trump, İsrail Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararını 6 Aralık 2018'de açıklamış, 14 Mayıs 2018'de açılışı yapılan törene telekonferansla katılmıştı. ABD'nin kararının ardından Ramallah, Kudüs ve Batı Şeria'da gerginlik artmıştı. Filistinliler tarafından düzenlenen protesto gösterilerinde, İsrail askerlerinin sert müdahalesinde birçok Filistinli yaralanırken onlarca can kaybı yaşanmıştı. - KUDÜS

Tam Gemi Şok Denemeleri, Naftali Bennett, İsrail, Kudüs, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika İsrail'den ABD'nin Filistinliler için Kudüs'te büyükelçilik açma planına tepki - Son Dakika


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