İsrail, ateşkesi bir kez daha ihlal etti! Lübnan'dan dumanlar yükseldi
İsrail, ateşkesi bir kez daha ihlal etti! Lübnan'dan dumanlar yükseldi

İsrail, ateşkesi bir kez daha ihlal etti! Lübnan\'dan dumanlar yükseldi
05.02.2026 19:31
İsrail, ateşkesi bir kez daha ihlal etti! Lübnan\'dan dumanlar yükseldi
İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarına devam ediyor. İsrail savaş uçakları son olarak Mahmudiye beldesine saldırılar düzenledi. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, Mahmudiye beldesinde hedef alınan noktadan dumanların yükseldiği görüldü.

İsrail ordusu, ateşkese rağmen sıkı sık hedef aldığı Lübnan'a yeni bir saldırı düzenledi. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, savaş uçaklarının Lübnan'da Hizbullah hedeflerini vurduğu iddia edildi.

DUMANLAR YÜKSELDİ

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail uçakları güneydeki Nebatiye vilayetine bağlı Mahmudiye beldesine saldırı düzenledi.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, Mahmudiye beldesinde hedef alınan noktadan dumanların yükseldiği görüldü.

4500'DEN FAZLA KEZ ATEŞKESİ İHLAL ETTİ

İsrail, Lübnan ile 27 Kasım 2024'te yaptığı ateşkes anlaşmasını neredeyse günlük düzenlediği saldırılarla ihlal ediyor. Resmi verilere göre, İsrail anlaşmayı 4 bin 500'den fazla kez ihlal ederken, bu saldırılarda en az 283 kişi öldü, 630 kişi yaralandı.

NE OLMUŞTU?

Hizbullah ile İsrail arasında Ekim 2023'te başlayan kontrollü çatışmalar 2024'te şiddetlenmişti. İsrail ordusunun Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi de yaralanmıştı.

Ayrıca, Lübnan'a yönelik kara saldırıları sırasında sınır hattındaki beldelere giren İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine rağmen bölgedeki 5 noktada işgalini sürdürüyor.

Kaynak: AA

19:12
Zeydan Karalar hakkında tahliye kararı
Zeydan Karalar hakkında tahliye kararı
19:09
Yonca Evcimik’in Tarkan’la ilgili sözleri kavga çıkaracak
Yonca Evcimik'in Tarkan'la ilgili sözleri kavga çıkaracak
18:55
Cagliari’den Semih Kılıçsoy kararı
Cagliari'den Semih Kılıçsoy kararı
18:41
Mehmet Uçum: Umut hakkı kişiye özel tahliye imkanı sağlamaz, kapsama Öcalan da girmektedir
Mehmet Uçum: Umut hakkı kişiye özel tahliye imkanı sağlamaz, kapsama Öcalan da girmektedir
18:24
Süper Lig’e çıkmaya hazırlanan takımdan çekildi, kulüp tepetaklak oldu
Süper Lig'e çıkmaya hazırlanan takımdan çekildi, kulüp tepetaklak oldu
17:21
Dendias’tan tarihi Türkiye itirafı ABD’ye çağrısı ise skandal
Dendias'tan tarihi Türkiye itirafı! ABD'ye çağrısı ise skandal
17:14
ABD Başkanı Trump: ABD’ye inancı ben getirdim, cennete gitmem gerek
ABD Başkanı Trump: ABD'ye inancı ben getirdim, cennete gitmem gerek
