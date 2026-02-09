İsrail'den Lübnan'a İHA Saldırısı: 3 Ölü - Son Dakika
İsrail'den Lübnan'a İHA Saldırısı: 3 Ölü

09.02.2026 12:08
İsrail'in Lübnan'daki saldırısında 1'i çocuk 3 kişi hayatını kaybetti, ateşkes ihlalleri sürüyor.

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Sur kentinde bir araca insansız hava aracıyla (İHA) gerçekleştirdiği saldırıda 1'i çocuk 3 kişi hayatını kaybetti.

İsrail, Kasım 2024'te Lübnan ile varılan ateşkes anlaşmasını ihlal etmeyi sürdürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, Sur'a bağlı Yanuh beldesinde bir araç, İsrail'e ait İHA tarafından hedef alındı.

Sağlık Bakanlığı saldırıda 1'i çocuk 3 kişinin yaşamını yitirdiği bildirdi.

NNA'nın haberine göre, ölenler arasında, saldırı sırasında olay yerinden geçen başka bir araçta bulunan bir güvenlik personeli ile çocuğu da yer alıyor.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise söz konusu saldırıda bir Hizbullah mensubunun hedef alındığı öne sürüldü.

Öte yandan İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki Aytarun beldesinin çevresini havan topu saldırısıyla hedef aldı.

Ateşkese rağmen İsrail'in saldırıları ve işgali sürüyor

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi binlerce kez ihlal ettiği bildirilmişti.

İsrail, Lübnan'da 8 Ekim 2023'ten sonra ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.

Sağlık Bakanlığı, ateşkesi ihlal eden İsrail'in 27 Kasım 2024-20 Kasım 2025 tarihleri arasında Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 331 kişinin hayatını kaybettiğini, 945 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, Lübnan, İsrail, Çocuk, Son Dakika

İsrail'den Lübnan'a İHA Saldırısı: 3 Ölü

SON DAKİKA: İsrail'den Lübnan'a İHA Saldırısı: 3 Ölü - Son Dakika
