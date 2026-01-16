İsrail'den Melli Bank'a Terör Tanımı

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, ABD'nin " İran'ın gölge bankacılık ağlarına karşı önlem" gerekçesiyle aldığı yaptırım kararlarının hemen ardından Melli Bank'ı "terör örgütü" olarak tanıyan kararı imzaladı.

İsrail Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Melli Bank'ı terör örgütü olarak tanıyan" kararın güvenlik kurumlarının talebi ve bakanlığın ekonomik savaş departmanının tavsiyesi üzerine alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Melli Bank, İran rejiminin terör örgütlerine fon aktarmasında kilit bir rol oynuyor. Rejimin Orta Doğu ve diğer bölgelerdeki faaliyetlerini finanse eden merkezi finans kolu olarak hizmet ediyor." iddialarına yer verildi.

İsrail'in Maariv gazetesi, Melli'nin bir devlet bankası olduğunu belirterek bankanın uluslararası yaptırımları atlatmak için gizli bir ağ işlettiğini, İran Devrim Muhafızları Ordusu ve ülke dışındaki askeri-istihbari operasyonlardan sorumlu Kudüs Gücü'ne banka hesapları sağladığını ve para transferi yaptığını iddia etti.

İsrail'in daha önce Mellat Bank ve Shahr Bank ile Haziran 2025'te İran Merkez Bankası'nı "terör örgütleri" listesine aldığı kaydedildi.

ABD yönetimi, gün içerisinde İran'daki göstericilere yönelik şiddetin sorumlusu olduğu iddiasıyla bazı İranlı güvenlik yetkililerine yaptırımlar açıklamıştı.

Açıklamada, ayrıca İran'ın seçkin kesiminin ülkenin doğal kaynaklarından elde edilen gelirleri "çalmasına ve aklamasına" imkan tanıyan "gölge bankacılık ağlarına" karşı da önlem alındığı vurgulanmıştı.