İsrail'den Türkiye'ye tatil rezervasyonları Herzog'un ziyaretiyle eş zamanlı arttı - Son Dakika
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İsrail'den Türkiye'ye tatil rezervasyonları Herzog'un ziyaretiyle eş zamanlı arttı

10.03.2022 12:36
İsrail'den Türkiye'ye tatil rezervasyonları Herzog'un ziyaretiyle eş zamanlı arttı

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un Ankara'ya gerçekleştirdiği ziyaret döneminde yaklaşan Hamursuz Bayramı tatil rezervasyonlarında Türkiye'ye yönelik talepte ciddi artış olduğu bildirildi.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un Ankara'ya gerçekleştirdiği ziyaret döneminde yaklaşan Hamursuz Bayramı tatil rezervasyonlarında Türkiye'ye yönelik talepte ciddi artış olduğu bildirildi.

İsrail'in Maariv gazetesi, tur şirketleriyle görüşerek Türkiye'de tatil talebindeki artışı haberleştirdi.

Tur şirketleri özellikle Yahudilerin 15-22 Nisan'daki Hamursuz Bayramı için Türkiye'de tatil rezervasyonlarının son dönemde yüzde 30 arttığı bilgisini verdi.

İsrailli bir turizm şirketi yöneticisi, İsraillilerin Antalya ve Muğla'ya direkt uçuşlar ve otel konaklamasıyla sunulan tatil paketlerine yoğun ilgi gösterdiğini paylaştı. Tur şirketi, sadece bu ayın başından itibaren rezervasyonlarda yüzde 15'lik artış kaydettiklerini belirtti.

Haberde, Türkiye'ye talebin İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Ankara ziyareti ve iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesiyle eş zamanlı arttığına işaret edildi.

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Hamursuz Bayramı, Türkiye, Herzog, İsrail, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail'den Türkiye'ye tatil rezervasyonları Herzog'un ziyaretiyle eş zamanlı arttı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail'den Türkiye'ye tatil rezervasyonları Herzog'un ziyaretiyle eş zamanlı arttı - Son Dakika
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