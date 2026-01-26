İsrail Dışişleri Bakanı Bakü'de - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

İsrail Dışişleri Bakanı Bakü'de

İsrail Dışişleri Bakanı Bakü\'de
26.01.2026 11:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gideon Saar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile ikili ilişkileri ve işbirliklerini görüştü.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, resmi temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Saar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi. Görüşmede, geçtiğimiz günlerde İsviçre'nin Davos'ta Azerbaycan ve İsrail Cumhurbaşkanlarının gerçekleştiği görüşmeden duyulan memnuniyeti dile getirerek ikili gündem ile ilgili konular ele alındı. Görüşmede; ekonomi ve ticaret, enerji, turizm ve diğer alanlar, tarım, su kaynakları yönetimi, yüksek teknolojiler ve yapay zeka alanlarındaki iş birliği de dahil olmak üzere ülkeler arasındaki ilişkilerin başarılı ilerleyişi vurgulandı. Çeşitli düzeylerdeki karşılıklı ziyaretlerin ve temasların iki ülke arasındaki iş birliğinin derinleştirilmesine katkı sağladığı ifade edildi. Aynı zamanda, hükümetlerarası komisyonun rolüne dikkat çekilerek, komisyonun bir sonraki toplantısının yakın zamanda yapıldığı da belirtildi.

Görüşmede, İsrail Dışişleri Bakanı Saar, bu ziyaretine büyük iş dünyası temsilcilerinin de eşlik ettiğini belirterek, ziyaret kapsamında düzenlenecek Azerbaycan-İsrail İş Forumu'nun iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin gelişmesine katkı sağlayacağını söyledi. İsrail Dışişleri Bakanı Saar, Azerbaycan'daki Yahudi toplumuna devlet düzeyinde gösterilen ilgi ve destek dolayısıyla Cumhurbaşkanı Aliyev'e teşekkür etti.

Taraflar görüşmenin devamında karşılıklı ilgi duyulan konular hakkında da görüş alışverişinde bulundu. - BAKÜ

Kaynak: İHA

İlham Aliyev, Teknoloji, Diplomasi, Politika, Ekonomi, Enerji, İsrail, Bakü, Son Dakika

Son Dakika Politika İsrail Dışişleri Bakanı Bakü'de - Son Dakika

Esenyurt’ta saldırgan sürücüye rekor ceza Esenyurt'ta saldırgan sürücüye rekor ceza
17 yaşındaki genç duştan çıktıktan sonra hayatını kaybetti 17 yaşındaki genç duştan çıktıktan sonra hayatını kaybetti
Suriye ordusu Rakka, Haseke ve Halep hattında iki insani koridor açtı Suriye ordusu Rakka, Haseke ve Halep hattında iki insani koridor açtı
5 günlük Deniz’i engelli bırakan hemşire tutuklandı 5 günlük Deniz'i engelli bırakan hemşire tutuklandı
Haldun Dormen’in cenazesinde fotoğraf yarışına girdiler Haldun Dormen'in cenazesinde fotoğraf yarışına girdiler
Hasan Şaş Galatasaraylı yıldıza öfke kustu: Menajerin mi oynuyor Hasan Şaş Galatasaraylı yıldıza öfke kustu: Menajerin mi oynuyor?

11:52
Bir hemşire daha DEM Parti’nin eylemine destek verdi Boynundaki kolye dikkat çekti
Bir hemşire daha DEM Parti'nin eylemine destek verdi! Boynundaki kolye dikkat çekti
11:42
Fenerbahçe’den Galatasaray’a zehir zemberek Ali Koç yanıtı: Kabul edilemez
Fenerbahçe'den Galatasaray'a zehir zemberek Ali Koç yanıtı: Kabul edilemez
11:40
Öcalan’ın Bahçeli’yi hediye ettiği kilimle ilgili çok konuşulacak yorum
Öcalan'ın Bahçeli'yi hediye ettiği kilimle ilgili çok konuşulacak yorum
11:25
Nereden nereye Kuyumcuya gidip çeyrek altının fiyatını soranlar “Yok artık“ diyor
Nereden nereye! Kuyumcuya gidip çeyrek altının fiyatını soranlar "Yok artık" diyor
10:35
Fotoğrafçının Özlem Çerçioğlu’na hareketi büyük tepki topladı
Fotoğrafçının Özlem Çerçioğlu'na hareketi büyük tepki topladı
10:23
Muhittin Böcek iddianamesi tamam El konulan 258 milyon lira için müsadere talebi
Muhittin Böcek iddianamesi tamam! El konulan 258 milyon lira için müsadere talebi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2026 12:29:16. #7.11#
SON DAKİKA: İsrail Dışişleri Bakanı Bakü'de - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.