İsrail Dışişleri Bakanı: "İsrail, Rusya'ya uygulanan yaptırımları atlatmanın rotası olmayacak" - Son Dakika
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İsrail Dışişleri Bakanı: "İsrail, Rusya'ya uygulanan yaptırımları atlatmanın rotası olmayacak"

14.03.2022 14:25
İsrail Dışişleri Bakanı: "İsrail, Rusya'ya uygulanan yaptırımları atlatmanın rotası olmayacak"

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, ülkesinin Rusya'ya uygulanan yaptırımları atlatmanın bir rotası olmayacağını söyledi.

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, ülkesinin Rusya'ya uygulanan yaptırımları atlatmanın bir rotası olmayacağını söyledi.

Lapid, Slovakya'ya gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Slovak mevkidaşı Ivan Korcok ile bir araya geldi.

Görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında Lapid, Korcok ile Ukrayna savaşı ve Ukraynalı Yahudilerin tahliyesi konularını ele aldıklarını belirtti.

Rusya'nın 24 Şubat'tan bu yana Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşa ilişkin Lapid, "İsrail Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini kınıyor ve savaşın son bulması çağrısı yapıyor. Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ihlal etmenin ve sivil nüfusa karşı saldırıların meşru bir gerekçesi yoktur." iifadelerini kullandı.

İsrail'in, ara buluculuk çabalarına yardımcı olmak için "elinden gelen her şeyi yapacağını" kaydeden Lapid, "Bu trajedinin devam etmesini önlemek için en büyük müttefikimiz ABD ve Avrupalı dostlarımızla birlikte çalışıyoruz." dedi.

Lapid, şöyle devam etti:

"İsrail, ABD ve diğer Batılı ülkeler tarafından Rusya'ya uygulanan yaptırımları atlatmanın rotası olmayacak. Dışişleri Bakanlığı; İsrail Bankası, Maliye Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Hava Meydanları İşletmesi, Enerji Bakanlığı ve diğer ortak kurumlarla birlikte konuyu koordine ediyor."

İsrail Dışişleri Bakanı Lapid, Slovakya temasları kapsamında Başbakan Zuzana Caputova ile de bir araya gelecek.

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İsrail Dışişleri Bakanı Lapid: 'İsrail Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini kınıyor' İsrail Dışişleri Bakanı Lapid: 'İsrail Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini kınıyor'

Mevlüt Çavuşoğlu, Yair Lapid, İsrail, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail Dışişleri Bakanı: 'İsrail, Rusya'ya uygulanan yaptırımları atlatmanın rotası olmayacak' - Son Dakika


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