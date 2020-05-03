İsrail'e gitmek isteyen Filistinli işçiler, sınır kapısında yoğunluk oluşturdu - Son Dakika

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İsrail'e gitmek isteyen Filistinli işçiler, sınır kapısında yoğunluk oluşturdu
6 saat önce
Filistin Çalışma Bakanlığı'nın, Filistinli işçilerin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde belirlenen sınır kapılarından çalışmak için İsrail'e geçebileceklerini duyurmasının ardından, işçiler, sabah saatlerinde İsrail'e geçti.
Filistin Çalışma Bakanlığı'nın, Filistinli işçilerin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde belirlenen sınır kapılarından çalışmak için İsrail'e geçebileceklerini duyurmasının ardından, işçiler, sabah saatlerinde İsrail'e geçti. Batı Şeria'nın Ramallah ile İsrail arasındaki Nalin kontrol noktasında yoğunluk yaşandı.
Haber Yayın Tarihi: 03.05.2020 02:47 Kaynak: AA
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