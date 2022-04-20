İsrail, fanatik Yahudilerin Ramazan ayının sonuna kadar Mescid-i Aksa'ya girmesine izin vermeyecek - Son Dakika

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İsrail basınındaki haberlere göre İsrail polisi, Yahudi yerleşimcilerin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya ramazanın son günlerinde girmesine izin vermeyecek. Cuma günü başlayacak uygulama Ramazan Bayramı'nın son gününe kadar sürecek.

İsrail yönetimi önceki yıllarda da ramazanın son günlerinde Mescid-i Aksa'ya fanatik Yahudi yerleşimcilerin baskınlarına izin vermiyor, itikafa giren Müslümanların ise mescitte kalmasına müsaade ediyordu.

BASKINLARI ARTIRDILAR

Fanatik Yahudiler, 15 Nisan Cuma günü başlayan ve bir hafta sürecek Hamursuz Bayramı'nda Mescid-i Aksa'ya baskınlarını artırdı. Mescid-i Aksa'ya 15 Nisan Cuma günü sabah namazının ardından baskın düzenleyen İsrail güçleri, içeridekilere ses bombası, göz yaşartıcı gaz ve kauçuk kaplı metal mermiyle müdahale etmişti. İsrail polisi, olaylarda yüzlerce kişiyi gözaltına aldığını açıklarken, Filistinli sivil toplum kuruluşları gözaltına alınanların sayısının 400'e ulaştığını belirtmişti. Filistin Kızılayı da İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya baskınında 150'den fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.

FİLİSTİNLİLERİ DARBETTİLER

İsrail güçlerinin, avluda bulunan sivillere copla müdahalesi ve darp görüntüleri kameralara yansımıştı. İsrail'in son dönemde Mescid-i Aksa'ya yönelik uygulamaları uluslararası arenada tepkiyle karşılanmıştı.

ERDOĞAN, HERZOG İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile yaptığı görüşmede, ramazan ayının başlangıcından itibaren Batı Şeria ve Mescid-i Aksa dahil meydana gelen olaylarda 400'ü aşkın Filistinlinin yaralanması ve aralarında çocukların bulunduğu 18 kişinin hayatını kaybetmesinin kendilerini üzdüğünü belirtmişti. Dışişleri Bakanlığı da Filistin'de İsrail güvenlik güçleri tarafından 7 Filistinlinin ölümüne sebebiyet verilmesini ve Mescid-i Aksa'da bulunan Müslümanlara müdahale edilerek yaralanmalara yol açılmasını şiddetle kınamıştı. İsrail polisinin Kudüs'ün etrafı sularla kaplı Eski Şehir bölgesi ve Mescid-i Aksa çevresindeki yoğun mevcudiyeti devam ediyor. İsrail güçleri sabah saatlerinde Yahudi yerleşimcilerin baskını öncesi Filistinli genç erkeklerin Aksa'ya girişine izin vermiyor.