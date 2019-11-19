Son Dakika Haberleri: - İsrail, Filistinlilere ait 4 evi yıktı- İsrail güçleri, 25 Filistinliyi tutukladı
Son Dakika Güncel - İsrail, Filistinlilere ait 4 evi yıktı- İsrail güçleri, 25 Filistinliyi tutukladı - Son Dakika

- İsrail, Filistinlilere ait 4 evi yıktı- İsrail güçleri, 25 Filistinliyi tutukladı

6 saat önce

- İsrail, Filistinlilere ait 4 evi yıktı İsrail güçleri, 25 Filistinliyi tutukladıBATI ŞERİA - İsrail güçleri, Filistinlilere ait 4 evi yıktı.

- İsrail, Filistinlilere ait 4 evi yıktı

İsrail güçleri, 25 Filistinliyi tutukladı

BATI ŞERİA - İsrail güçleri, Filistinlilere ait 4 evi yıktı. Yıkıma Filistinlilerin karşı çıkması sonucu en az 25 Filistinli İsrail güçlerince tutuklandı.

İsrail güçleri, Kudüs ve El Halil'de Filistinlilere ait evleri yasa dışı olduğu gerekçesiyle yıkmaya devam ediyor. 2'si Kudüs'te olmak üzere Filistinlilere ait 4 evi yıkan İsrail güçlerine Filistinliler engel olmaya çalıştı. İsrail güçleri, 25 Filistinliyi tutukladı.

- İsrail, Filistinlilere ait 4 evi yıktı- İsrail güçleri, 25 Filistinliyi tutukladı

İsrail, Kudüs, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 06:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eski erkek arkadaşı tarafından öldürülen Güleda Cankel'in annesinin feryadı yürek dağladı
Meksika'da bir çiftlikte çantalar içinde 25 ceset bulundu Erzincan'da 3,1 büyüklüğünde meydana geldi Erdoğan'ın milletvekillerine talimatı sonrası İYİ Parti'den dikkat çeken erken seçim çağrısı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2019 00:54:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: - İsrail, Filistinlilere ait 4 evi yıktı- İsrail güçleri, 25 Filistinliyi tutukladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]