İsrail Gazze'de İHA İle Saldırı Düzenledi - Son Dakika
İsrail Gazze'de İHA İle Saldırı Düzenledi

07.01.2026 15:32
Gazze'de İsrail ordusunun İHA saldırısında bir Filistinli yaralandı, ateşkes ihlali kaydedildi.

İsrail ordusunun Gazze'de insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda, bir Filistinli yaralandı.

Sağlık kaynaklarının AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazze kentinin doğusundaki Tuffah Mahallesi'nde İsrail ordusuna ait Quadcopter tipi drondan atılan bomba nedeniyle yaralanan kişinin Baptist Hastanesine kaldırıldığı belirtildi.

Görgü tanıkları da İHA'dan atılan bombanın "Battış" ailesine ait bir eve isabet ettiğini, saldırı sonrasında evde çıkan yangına sivil savunma ekiplerinin müdahale ettiğini aktardı.

Saldırının gerçekleştiği bölgenin, 10 Ekim 2025'ten bu yana yürürlükte olan ateşkes anlaşması kapsamında İsrail ordusunun daha önce çekildiği alanlar arasında yer aldığı ve bunun da bir başka ihlal olarak kayda geçtiği ifade edildi.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Savunma, Güncel, İsrail, Gazze, Son Dakika

