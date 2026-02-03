İsrail, Gazze'den Hasta Çıkışını Sınırladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İsrail, Gazze'den Hasta Çıkışını Sınırladı

03.02.2026 23:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail, Rafah Sınır Kapısı'ndan 45 hasta ve 90 refakatçiden yalnızca 16 hasta ve 40 refakatçinin çıkışına izin verdi.

Filistin Kızılayı, İsrail'in, yurt dışında tedavi görmek için Rafah Sınır Kapısı'ndan Mısır'a geçmesi planlanan 45 hasta ve 90 refakatçi arasından 29 hasta ile 50 refakatçinin Gazze Şeridi'nden ayrılmasına izin vermediğini bildirdi.

Filistin Kızılayı Sözcüsü Raid en-Nems, AA muhabirine yaptığı açıklamada, konuya ilişkin bilgi verdi.

Nems, İsrail'in, daha önce ilgili makamlar tarafından seyahat düzenlemeleri yapıldığı yönünde Kızılaya bilgi verilen toplam 45 hasta ve 90 refakatçiden, 29 hasta ile 50 refakatçinin Gazze Şeridi'nden ayrılmasına izin vermeyi reddettiğini söyledi.

İsrail'in sadece 16 hasta ve 40 refakatçinin seyahat etmesine izin verdiğini belirten Kızılay Sözcüsü, bu kişilerin tedavi için Gazze Şeridi'nden ayrılmak üzere Rafah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafına yöneldiklerini aktardı.

Kızılay Sözcüsü Nems, gün içinde yaptığı açıklamada, 45 Filistinli hastanın yaklaşık 90 refakatçisiyle Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta bulunan Emel Hastanesi'nden Refah Sınır Kapısı'na doğru yola çıktığını ve Mısır'a geçerek tedavi görmelerinin planlandığını belirtmişti.

Filistinli hastaların otobüs ve ambulanslarla, ayrıca Birleşmiş Milletler'e ait bazı araçların eşliğinde hareket ettiğini aktaran Nems, Gazze dışına tedavi amacıyla tahliye edilmesi planlanan hasta sayısının artırılmasını umut ettiğini dile getirmişti.

Nems, Gazze'de İsrail'in gerçekleştirdiği yıkımın ardından oluşan trajik durum nedeniyle Sağlık Bakanlığına göre yaklaşık 20 bin hastanın, Gazze Şeridi'nde tedavi imkanı bulamadığını ve yurt dışında acil tedaviye ihtiyaç duyduğunu ifade etmişti.

Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye 12, Mısır'a 5 kişi geçti

Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Münir el-Burş, İsrail'in Refah Sınır Kapısı'nın açılışının ilk gününde yalnızca 5 hastanın çıkışına izin verdiğini belirtmişti.

Öte yandan Mısır basını ise dün Gazze'den 50 hasta ve 84 refakatçinin Refah Sınır Kapısı üzerinden Mısır'a geçtiğini yazmıştı.

Kahire yönetiminden, Gazze'den Refah Sınır Kapısı üzerinden Mısır'a kaç Filistinlinin geçtiğine ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

İsrail ve Mısır basınında yer alan haberlere göre, Gazze tarafına ise 50 Filistinlinin geçmesi bekleniyordu ancak şu ana kadar bölgeye yalnızca 12 Filistinli ulaşabildi.

Refah Sınır Kapısı, sınırlı geçişlere açıldı

İsrail'in saldırıları sonucu altyapısı tahrip edilen ve yaklaşık 21 aydır kapalı bulunan Refah Sınır Kapısı'ndan pazartesi günü iki yönlü sınırlı geçişler başlamıştı.

Mısır merkezli "Kahire el-İhbariyye" televizyonu, Refah Sınır Kapısı'nın resmen faaliyete geçtiğini ve 50 Filistinlinin Gazze'ye, 50 Filistinlinin ise Mısır'a geçmesinin beklendiğini aktarmıştı. İsrail basını ise günde 150 kişinin Gazze'den çıkışına, 50 kişinin de Gazze'ye geri dönüşüne izin verileceğini yazmıştı.

Gazze'ye giriş ve çıkış yapacak kişilere İsrail onayı alındıktan sonra izin verileceği belirtilmişti.

Öte yandan İsrail ve Mısır medyasına göre, Kahire ile Tel Aviv arasında Gazze'ye günlük giriş-çıkış yapacak Filistinlilerin sayısı konusunda anlaşmazlık bulunuyor. İsrail, Gazze'den çıkanların sayısının dönenlerden fazla olmasını isterken, Mısır bunun Filistinlilerin zorla yerinden edilmesine yol açabileceği endişesiyle söz konusu talebe karşı çıkıyor.

Öte yandan İsrail, Gazze'deki ateşkes planının önemli bir parçasını oluşturan insani yardımların ve ağır iş makinelerinin bölgeye girişini halen engelliyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Güncel, İsrail, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, Gazze'den Hasta Çıkışını Sınırladı - Son Dakika

Süper model, dünyanın konuştuğu sapığın kankası çıktı Süper model, dünyanın konuştuğu sapığın kankası çıktı
Altında ibre tersine döndü Altında ibre tersine döndü
İstanbul merkezli 22 ilde MLKP operasyonu 96 şüpheli yakalandı İstanbul merkezli 22 ilde MLKP operasyonu! 96 şüpheli yakalandı
Memur ve emeklinin temmuz zammı için ilk ipucu geldi Memur ve emeklinin temmuz zammı için ilk ipucu geldi
Kız grubundan kan donduran zorbalık İstediklerini alamayınca şiddete başvurdular Kız grubundan kan donduran zorbalık! İstediklerini alamayınca şiddete başvurdular
Barış Akarsu’nun ailesinden çok konuşulan suikast iddialarına yanıt Barış Akarsu'nun ailesinden çok konuşulan suikast iddialarına yanıt

22:41
Ünlü şarkıcı İrem Derici sonunda nişanlandı
Ünlü şarkıcı İrem Derici sonunda nişanlandı
22:23
Libya basını: Muammer Kaddafi’nin büyük oğlu Seyfülislam Kaddafi öldürüldü
Libya basını: Muammer Kaddafi'nin büyük oğlu Seyfülislam Kaddafi öldürüldü
21:50
Saatlerce ameliyatta kalan Ufuk Özkan’dan haber var
Saatlerce ameliyatta kalan Ufuk Özkan'dan haber var
21:35
Norveç monarşinin devamını seçti
Norveç monarşinin devamını seçti
21:23
Beyaz Saray: İran İHA’sını düşürmekle gereğine uygun hareket ettik
Beyaz Saray: İran İHA'sını düşürmekle gereğine uygun hareket ettik
20:11
Savaş an meselesi ABD ordusu, İran’a ait İHA’yı düşürdü
Savaş an meselesi! ABD ordusu, İran'a ait İHA'yı düşürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2026 23:34:16. #7.11#
SON DAKİKA: İsrail, Gazze'den Hasta Çıkışını Sınırladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.