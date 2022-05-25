İsrail güçleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi yaraladı - Son Dakika
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İsrail güçleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi yaraladı

25.05.2022 19:49
İsrail güçleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi yaraladı

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da 1 Filistinliyi yaraladı, 6 kişi de atılan göz yaşartıcı gazdan etkilendi.

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da 1 Filistinliyi yaraladı, 6 kişi de atılan göz yaşartıcı gazdan etkilendi.

Onlarca Yahudi yerleşimci İsrail polisi eşliğinde Nablus'un kuzeyindeki Havara beldesine baskın düzenledi.

İsrail bayrakları taşıyan Yahudi yerleşimcilerle Filistinliler arasında çıkan arbedeye İsrail güçleri müdahale etti.

Filistin Kızılayı Nablus Ambulans ve Acil Durum Müdürü Ahmed Cibril, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin müdahalesinde bir Filistinlinin gerçek mermiyle yaralandığını, 6'sının da göz yaşartıcı gazdan etkilendiğini söyledi.

Bir hafta önce de Yahudi yerleşimciler Havara beldesine baskın düzenlemiş, beldedeki Filistin bayraklarını indirerek yerlerine İsrail bayrakları asmıştı.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 400 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

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Kaynak: AA

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