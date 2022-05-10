İsrail güçleri, Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait bir evi yıktı - Son Dakika

İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Silvan Mahallesinde Filistinlilere ait bir evi yıktı.

İsrail'in Kudüs Belediyesi'ne ait yıkım ekipleri, çok sayıda İsrail polisi eşliğinde Filistinli er-Recebi ailesinin evine gelerek, "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle yıkmak için evin çevresini kuşattı.

AA muhabirine açıklamada bulunan mahalle sakinleri, İsrail polisinin Recebi ailesini, 8 yıl önce inşa ettikleri 2 katlı evlerinden zorla tahliye ettiğini söyledi.

Aile üyeleri, evlerini yıkan İsrail buldozerini dışarıda uzaktan izlerken, aralarındaki kadınlardan bazıları gözyaşlarına boğuldu.

5 dairenin bulunduğu binanın yıkılmasıyla, burada aynı büyük aileye mensup akrabalarıyla yaşayan Filistinliler evsiz kaldı.

Aile üyeleriyle dayanışma için yıkım alanına gelen bazı mahalleli ve aktivistler de yıkımı protesto etti.

İsrail polisinin darp ederek müdahale ettiği aile üyeleri ve göstericilerden bazıları hafif yaralandı.

İsrail, 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere ait ev ve yapıları çeşitli gerekçelerle yıkıyor.

Tüm uluslararası tepkilere rağmen İsrail işgal güçleri, Şeyh Cerrah ve Silvan mahalleleri başta olmak üzere işgal altındaki Doğu Kudüs'te Yahudi yerleşimleri genişletme çabasıyla çok sayıda Filistinlinin evini yıkmaya devam ediyor.