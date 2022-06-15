İsrail güçleri Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait bir evi yıktı - Son Dakika
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İsrail güçleri Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait bir evi yıktı

15.06.2022 18:27
İsrail güçleri Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait bir evi yıktı

İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Sur Bahir beldesinde Filistinlilere ait bir evi yıktı.

İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Sur Bahir beldesinde Filistinlilere ait bir evi yıktı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesinin yıkım ekipleri, İsrail polisi eşliğinde Vad el-Hums Mahallesi'ndeki Filistinli Mahmud Rebayia'ya ait evin çevresini kuşattı.

Ekipler, birkaç yıl önce inşa edilen ve 4 kişinin ikamet ettiği evi "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle uyarıda bulunmadan baskın düzenleyerek yıktı.

İsrail makamlarından ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Filistin yönetimine bağlı Kudüs İşleri Bakanı Fadi el-Hedmi, dün yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin Doğu Kudüs'te bu yılın başından itibaren Filistinlilere ait 91 evi yıktığını bildirmişti.

İsrail, 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere ait ev ve yapıları çeşitli gerekçelerle yıkıyor.

Tüm uluslararası tepkilere rağmen İsrail güçleri, Şeyh Cerrah ve Silvan mahalleleri başta olmak üzere işgal altındaki Doğu Kudüs'te Yahudi yerleşimleri genişletme çabasıyla Filistinlilere ait evleri yıkmaya devam ediyor.

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Kaynak: AA

Doğu Kudüs, İsrail, Sur, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail güçleri Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait bir evi yıktı - Son Dakika

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