İsrail Güçleri Silvan'da Ev Yıktı, 4 Filistinli Yaralandı

İsrail güçlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Silvan beldesindeki ev yıkımı sırasında 4 Filistinli yaralandı.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamaya göre İsrail güçleri, Silvan'daki yıkım çalışmaları sırasında Filistinlileri darbetti. Yaralanan 4 kişi olay yerinde tedavi edildi.

Filistinli insan hakları kuruluşu Vadi Hilve Enformasyon Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, çok sayıda İsrail polisinin sabah saatlerinde beldeye baskın düzenlediği belirtildi.

Kudüs Belediyesi ekiplerinin Silvan'ın Bostan Mahallesi'nde bazı evlerin çevre duvarlarını yıktığı, Bi'r Eyyub Mahallesi'nde ise inşaat malzemeleri satan bir iş yerinin yıkıldığı ifade edildi.

İsrail polisinin beldeden iki Filistinli genci gözaltına aldığı ve çok sayıda Filistinliyi darp ettiği kaydedildi.

İsrail güçlerinin, Silvan'ın Batn el-Heva Mahallesi'nde Recebi ailesine ait 11 eve baskın düzenleyerek "Yahudi mülkiyeti" iddiasıyla nihai tahliye tebligatları verdiği aktarıldı.

Tahliye için son tarihin 23 Mart olarak belirlendiği, bu kararın yaklaşık 60 Filistinlinin zorla yerinden edilme tehlikesiyle karşı karşıya kalmasına yol açacağı vurgulandı.

Açıklamada, geçen ay aynı dosya kapsamında mahalledeki 32 daire için de tahliye tebligatı yapıldığı ve sakinlere 21 gün süre tanındığı hatırlatıldı.

Batn el-Heva sakinlerinin yıllardır İsrail mahkemelerinin, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilere ait dernekler lehine verdiği tahliye kararlarıyla mücadele ettiği ifade edildi.

Merkez, İsrail mahkemelerinin, Yemen kökenli Yahudilere ait olduğu iddia edilen ve 1881 yılına dayandırılan mülkiyet iddialarını esas aldığını, Filistinli ailelerin sunduğu tapu ve resmi belgelere rağmen kararların İsrailli dernekler lehine çıktığını belirtti.

Açıklamada, söz konusu tahliyelerin, tüm Doğu Kudüs'ü Yahudileştirmeyi amaçlayan aşırılıkçı Yahudi örgütü Ateret Cohanim öncülüğünde yürütülen ve Batn el-Heva'nın orta kesiminde yaklaşık 5 dönüm 200 metrekarelik alanın ele geçirilmesini hedefleyen bir yerleşim planının parçası olduğu kaydedildi.

Merkez, derneğin 2016'dan bu yana mahallede onlarca daire ve evi kapsayan 30'dan fazla Filistinli mülküne el koyduğunu, son aylarda tahliye kararlarının hız kazandığını ve itirazların reddedildiğini bildirdi.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan, Müslümanların kutsal mabedi Mescid-i Aksa'nın hemen yanı başındaki Filistin beldesi Silvan, İsrail'in bölgede yaşayan Filistinlileri çeşitli yöntemlere başvurarak zorla yerinden etmesi nedeniyle adeta topyekün sürgününü bekliyor.

İsrail, Silvan beldesini oluşturan Vadi Hilve, Bostan ve Batn el-Hava mahallelerinde, farklı yöntemler kullanarak Filistinlilerin evlerini elinden alıyor ve bölgeyi Yahudileştirmeye yönelik adımlar atıyor.

Arkeolojik kazı bahanesiyle Filistinlilere ait mülklerin devletleştirildiği Vadi Hilve, "Kralın Bahçesi" adı verilen bir parkın yapılacağı proje kapsamında evlerin yıkıldığı Bostan ve daha önce Yahudi mülkü olduğu gerekçesiyle Filistinlilerin evlerinin mahkeme kararlarıyla elinden alınarak Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilere devredildiği Batn el-Hava'da, bugüne kadar yüzlerce kişi yerinden edildi.

Elad ve Ateret Cohanim başta olmak üzere, fanatik Yahudi örgütler, Filistinlilerin evlerinin ve arazilerinin ellerinden alınıp bölgenin ideolojik amaçlar doğrultusunda demografik olarak dönüştürülmesi için yürüttükleri çalışmalara son 2 yılda hız verdi.