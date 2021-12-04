İsrail işgali altındaki Kudüs'te İsrail güçleri, "bıçaklı saldırıda bulunduğu" iddiasıyla bir Filistinliyi sokak ortasında silahla vurdu. İsrail basınında çıkan haberlere göre, İsrail polisinin ateş ettiği Filistinli hayatını kaybetti.
Olaya ilişkin, yerde kıvranarak yatan bir kişiye İsrail polisinin ateş açtığı görüntüler sosyal medyaya yansıdı.
Eski Şehir çevresinde Filistinliler ve İsrail polisi arasında zaman zaman arbede yaşandı. Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamaya göre, İsrail güvenlik güçleri, sağlık ekiplerinin yaralıya müdahale etmelerine izin vermedi ve İsrail polisiyle arbede sırasında 3 Filistinli hafif yaralandı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Yenikadinda Gösterme › İsrail güçleri yerde kıvranan Filistinliyi sokak ortasında öldürdü! O görüntüler kamerada - Son Dakika