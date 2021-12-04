İsrail güçleri yerde kıvranan Filistinliyi sokak ortasında öldürdü! O görüntüler kamerada - Son Dakika

İsrail güçleri yerde kıvranan Filistinliyi sokak ortasında öldürdü! O görüntüler kamerada

İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinin Şam Kapısı yakınlarında, bir Filistinliyi silahla vurarak öldürdü. Olay hakkında sosyal medyaya yansıyan görüntülerde yerde yatan kişiye İsrail polisinin ateş açtığı görülüyor.

İsrail işgali altındaki Kudüs'te İsrail güçleri, "bıçaklı saldırıda bulunduğu" iddiasıyla bir Filistinliyi sokak ortasında silahla vurdu. İsrail basınında çıkan haberlere göre, İsrail polisinin ateş ettiği Filistinli hayatını kaybetti. YERDE KIVRANAN KİŞİYE ATEŞ AÇILDI Olaya ilişkin, yerde kıvranarak yatan bir kişiye İsrail polisinin ateş açtığı görüntüler sosyal medyaya yansıdı. İSRAİL GÜÇLERİ YARALIYA MĞDAHALEYE İZİN VERMEDİ Eski Şehir çevresinde Filistinliler ve İsrail polisi arasında zaman zaman arbede yaşandı. Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamaya göre, İsrail güvenlik güçleri, sağlık ekiplerinin yaralıya müdahale etmelerine izin vermedi ve İsrail polisiyle arbede sırasında 3 Filistinli hafif yaralandı.

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