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İsrail güçleri yerde kıvranan Filistinliyi sokak ortasında öldürdü! O görüntüler kamerada - Son Dakika

İsrail güçleri yerde kıvranan Filistinliyi sokak ortasında öldürdü! O görüntüler kamerada

04.12.2021 20:25

İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinin Şam Kapısı yakınlarında, bir Filistinliyi silahla vurarak öldürdü. Olay hakkında sosyal medyaya yansıyan görüntülerde yerde yatan kişiye İsrail polisinin ateş açtığı görülüyor.

İsrail işgali altındaki Kudüs'te İsrail güçleri, "bıçaklı saldırıda bulunduğu" iddiasıyla bir Filistinliyi sokak ortasında silahla vurdu. İsrail basınında çıkan haberlere göre, İsrail polisinin ateş ettiği Filistinli hayatını kaybetti.

YERDE KIVRANAN KİŞİYE ATEŞ AÇILDI

Olaya ilişkin, yerde kıvranarak yatan bir kişiye İsrail polisinin ateş açtığı görüntüler sosyal medyaya yansıdı.

İşgalci İsrail güçleri yerde kıvranan Filistinliyi sokak ortasında öldürdü

İSRAİL GÜÇLERİ YARALIYA MĞDAHALEYE İZİN VERMEDİ

Eski Şehir çevresinde Filistinliler ve İsrail polisi arasında zaman zaman arbede yaşandı. Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamaya göre, İsrail güvenlik güçleri, sağlık ekiplerinin yaralıya müdahale etmelerine izin vermedi ve İsrail polisiyle arbede sırasında 3 Filistinli hafif yaralandı.

İşgalci İsrail güçleri yerde kıvranan Filistinliyi sokak ortasında öldürdü
İsrail güçleri yerde kıvranan Filistinliyi sokak ortasında öldürdü! O görüntüler kamerada

İsrail, Arbede, Kudüs, Hassas İçerik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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