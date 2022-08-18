İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü - Son Dakika
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İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü

18.08.2022 09:48

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde düzenlediği baskınlar sırasında bir Filistinliyi öldürdüğü, 5'ini yaraladığı bildirildi.

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde düzenlediği baskınlar sırasında bir Filistinliyi öldürdüğü, 5'ini yaraladığı bildirildi.

Filistin resmi haber ajansında yer alan haberde, İsrail askerlerinin, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentinde "Yusuf makamının" yanı sıra Kudüs caddesi ve mülteci kamplarına baskınlar düzenlediği belirtildi.

Baskınlar sırasında İsrail güçleri ile Filistinli gençler arasında olayların çıktığına işaret edilen haberde, İsrail askerlerinin mermi ve biber gazı kullanması sonucu onlarca kişinin gazdan etkilendiği ifade edildi.

Filistin Kızılayı yetkilisi Ahmed Cibril, yaptığı yazılı açıklamada, Nablus kentindeki "Yusuf makamı" muhitinde yaşanan olaylarda 4'ü gerçek mermiyle olmak üzere 6 Filistinlinin yaralandığını aktardı.

İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralananlardan 18 yaşındaki Vesim Nasr Halife'nin hayatını kaybettiğini belirten Cibril, olaylarda 25 Filistinlinin biber gazı nedeniyle boğulma tehlikesi geçirdiği bilgisini paylaştı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilerin evlerine sık sık baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Birleşmiş Milletler raporlarına göre, İsrail güçleri 2022 başından 26 Haziran'a kadar Filistin topraklarına yaklaşık 1600 kez baskın düzenledi. Bu baskınlarda 60 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 6 bin Filistinli yaralandı.

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Kaynak: AA

Batı Şeria, Filistin, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü - Son Dakika
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