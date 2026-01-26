İsrail Gvili'nin Cesedi İçin Gazze'de Arama Yapıyor - Son Dakika
İsrail Gvili'nin Cesedi İçin Gazze'de Arama Yapıyor

26.01.2026 00:31
İsrail, son esir Gvili'nin cesedini bulmak için Gazze'de arama çalışmaları başlattı.

İsrail, Gazze Şeridi'nde kalan son İsrailli esir Ran Gvili'nin cesedinin yerini tespit etmek için ordunun Gazze'nin kuzeyinde arama çalışması yürüttüğünü duyurdu.

İsrail Başbakanlık Ofisinden, Tel Aviv yönetiminin cesedi teslim edilene kadar işgal altında tutulan Refah Sınır Kapısı'nı açmayacağını duyurduğu İsrailli esir Gvili'ye ilişkin açıklama yapıldı.

Hafta sonundan bu yana İsrail ordusunun esir Gvili'nin cesedinin yer tespiti için Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki bir mezarlıkta arama çalışması yürüttüğü belirtildi.

Tel Aviv yönetiminden yapılan açıklama, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının İsrail'in "şu anda arabuluculara Tugaylar tarafından verilen bilgilere dayanarak belirli bir yerde arama yaptığını" duyurmasının ardından geldi.

Hamas'ın askeri kanadından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki son İsrailli esir Gvili'nin cesedinin yeri hakkında sahip olunan tüm bilgilerin arabuluculara iletildiği aktarılmıştı.

İsrail yönetimi daha önce Gazze Şeridi'nde kalan son İsrailli esir cesedi geri dönene kadar Refah'ın açılışına izin vermeyeceğini açıklamıştı.

İsrail yükümlülüğünü yerine getirmedi

İsrail ile 10 Ekim 2025'te varılan ateşkes anlaşması doğrultusunda Hamas, Gazze'deki 20 sağ İsrailli esiri teslim ederken, 28 ölü esirden 27'sinin cenazelerini de verdi. İsrailli asker Gvili'nin cesedine ise henüz ulaşılamadı.

İsrail yönetimi, varılan ateşkese rağmen Gazze'nin İsrail dışında dünyaya açılan tek kapısı durumundaki Refah Sınır Kapısı'nı açmadı.

İsrail'in Mayıs 2024'ten bu yana Refah Sınır Kapısı'nı son esirin cesedi teslim edilmeden açmayacağı bildirilmişti.

Davos kentinde düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'na video mesaj gönderen Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi Başkanı Ali Şaas, Refah Sınır Kapısı'nın gelecek hafta iki yönlü geçişlere açılacağını duyurmuştu.

Kaynak: AA

