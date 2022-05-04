İsrail hapishanesinde 63 gündür açlık grevindeki Filistinlinin sağlık durumu kritik - Son Dakika
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İsrail hapishanesinde 63 gündür açlık grevindeki Filistinlinin sağlık durumu kritik

04.05.2022 15:54
İsrail hapishanesinde 63 gündür açlık grevindeki Filistinlinin sağlık durumu kritik

İsrail hapishanelerindeki idari tutukluluk uygulamasını protesto için iki ayı aşkın süredir açlık grevinde olan Filistinli tutuklu Halil Avavde'nin (40) sağlık durumunun endişe verici olduğu bildirildi.

İsrail hapishanelerindeki idari tutukluluk uygulamasını protesto için iki ayı aşkın süredir açlık grevinde olan Filistinli tutuklu Halil Avavde'nin (40) sağlık durumunun endişe verici olduğu bildirildi.

Sivil toplum kuruluşu olan Filistin Esirler Kulübü, yaptığı yazılı açıklamada, Avavde'nin 63 gündür açlık grevinde olduğunu belirtti.

Avavde'nin ciddi sağlık sorunlarıyla karşı karşıya olduğu kaydedilen açıklamada, Filistinlinin birkaç gün önce Remle Hapishanesinden İsrail'in Assaf Harofeh Hastanesine sevk edildiği bilgisini verdi.

Açıklamada, Avavde'nin sağlık durumunun kritik olmasına rağmen İsrail makamlarının idari tutukluluğunun sona erdirilmesi talebini reddetmeye devam ettiği aktarıldı.

Filistin Esirler Kulübü, açıklamasında ayrıca idari tutukluluk uygulamasını protesto için 28 gündür açlık grevindeki Raid Reyyan (27) isimli Filistinli tutuklunun da sağlık durumunun kötüleştiğini belirtti.

Sonuncusu 27 Aralık 2021 olmak üzere birkaç defa gözaltına alınan Avavde, hakkında verilen 6 aylık idari tutukluluk kararını protesto ediyor.

İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklular

Filistin kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde yaklaşık 4 bin 500 Filistinli bulunuyor.

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor.

Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail hapishanesinde 63 gündür açlık grevindeki Filistinlinin sağlık durumu kritik - Son Dakika


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