İsrail'in Açtığı Ateşle Çocuk Yaralandı - Son Dakika
İsrail'in Açtığı Ateşle Çocuk Yaralandı

06.02.2026 23:49
El-Ayzeriyye'de İsrail ordusunun açtığı ateş sonucu 15 yaşındaki Filistinli çocuk ağır yaralandı.

İsrail ordusunun, işgal altındaki Kudüs'ün güneydoğusundaki El-Ayzeriyye kasabasında açtığı ateş sonucu Filistinli bir çocuk ağır yaralandı.

Filistin Kızılay'ndan yapılan yazılı açıklamada, kızılay ekiplerinin, Ayzeriyye kasabasında bacağından gerçek mermiyle vurulan bir çocuğa tıbbi müdahalede bulunarak, onu hastaneye kaldırdığı belirtildi.

Kudüs Valiliği'nden yapılan açıklamada da yaralanan kişinin Ebu Dis kasabasından 15 yaşındaki Mustafa Ebu Mezkur adlı çocuk olduğu ve Ayzeriyye kasabasındaki Kanatır bölgesi yakınlarında İsrail özel kuvvetleri tarafından açılan ateş sonucu ağır yaralandığ kaydedildi.

Valiliğin açıklamasında, sivil bir araçla hareket eden özel kuvvetlerin çocuğa ve diğerlerine ateş açması sonucunda çocuğun ağır yaralanarak ciddi şekilde kan kaybettiği dile getirildi.

Açıklamada, İsrail güçlerinin, ambulans ekiplerinin ve vatandaşların yaralı çocuğa tıbbi yardım sağlamasını bir saatten fazla süreyle engellediği, olay yerinin etrafını kordon altına aldığı ve daha sonra ilk müdahalenin yapılmasına ve yaralının bir tıp merkezine nakledilmesine izin verdiği aktarıldı.

Filistin topraklarında İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını başlattığı 8 Ekim 2023'ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de baskınlar, gözaltılar, öldürmeler, ev yıkımları, zorla yerinden etme ve yerleşim faaliyetleri belirgin şekilde arttı.

Filistinli resmi kaynaklara göre, bu süreçte Batı Şeria'da en az 1112 Filistinli hayatını kaybetti, 11 bin 500'den fazla kişi yaralandı ve 21 bini aşkın Filistinli gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, İsrail, Çocuk, Son Dakika

