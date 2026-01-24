İsrail'in Batı Şeria'da Filistinli Ailelere Saldırıları Artıyor - Son Dakika
İsrail'in Batı Şeria'da Filistinli Ailelere Saldırıları Artıyor

24.01.2026 14:36
15 Filistinli aile, İsrail'in saldırıları nedeniyle Batı Şeria'daki evlerini terk etti.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin artan saldırıları nedeniyle işgal altındaki Batı Şeria'da 15 Filistinli ailenin daha yaşadıkları yeri terk etmek zorunda kaldığı belirtildi.

Bedevi Haklarını Savunma Örgütü (BEYDER), yaptığı yazılı açıklamada, Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Eriha kentindeki Şelal el-Avce bedevi bölgesindeki Filistinli aileleri hedef alan baskı ve saldırılara ilişkin gelişmelere yer verdi.

Açıklamada, "Şelal el-Avce'de Gavanime aşiretinden 15 aile, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin İsrail ordusunun koruması altında tekrarladığı saldırı ve tacizleri sonucu sabah saatlerinde prefabrik evlerini sökerek bölgeyi terk etmek zorunda kaldı." ifadesi kullanıldı.

Süregelen yerinden edilme dalgasının son halkasıyla bedevi topluluğundan bölgeyi terk etmek zorunda kalan ailelerin sayısının 94'e ulaştığı kaydedildi.

Filistinli çiftçileri ve bedevi topluluğu sakinlerinin tehdide maruz kaldığı, geçim kaynaklarının ve evlerinin hedef alındığı hatırlatılan açıklamada, gerçek anlamda bir korumaları olmayan bölge sakinlerinin, yerlerinden edilmeye zorlandığı bildirildi.

Mayıs 2024'te, Filistin topraklarını gasbeden bir İsrailli, bedevi yerleşimin yakınındaki El-Avce Pınarı arazisinde hayvancılık için mera kurmuştu. Filistinli bölge sakinleri bunu bölgeyi kontrol altına alma ve su kaynağına erişimi engelleme girişimi olarak değerlendirmişti.

Bölgedeki Filistinliler, koyun sürüsü olan bu İsraillinin, su kaynağı bölgesini işgal ettiğini, çiftçi ve çobanların suyu kullanmasını engellediğini, bunun da İsrail'in resmi desteğiyle Filistinlileri topraklarından zorla göç ettirmeyi amaçladığını ifade etmişti.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın doğusundaki Ürdün Vadisi'nde yer alan ve en önemli su kaynaklarından biri olan El-Avce Pınarı, suyunun bolluğuyla yaz aylarında Filistinlilerce tercih ediliyor.

İsrailli aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ise Aralık 2025'te El-Avce beldesindeki Ras el-Ayn bölgesinden paylaştığı görüntülerde, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilere destek vermişti. İsrailli Bakan, Filistin toprakları ve su kuyuları üzerindeki işgali överek, bunu "harika bir iş" olarak nitelendirmişti.

Kaynak: AA

