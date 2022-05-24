İsrail'in Çin'den Yaptığı Ürün İthalatı İlk 4 Ayda Yüzde 42,4 Arttı - Son Dakika
Üye Girişi

İsrail'in Çin'den Yaptığı Ürün İthalatı İlk 4 Ayda Yüzde 42,4 Arttı

24.05.2022 19:21
İsrail'in Çin'den Yaptığı Ürün İthalatı İlk 4 Ayda Yüzde 42,4 Arttı

KUDÜS, 24 Mayıs (Xinhua) -- İsrail Merkezi İstatistik Bürosu tarafından Pazartesi günü yayınlanan bir rapora göre, İsrail'in Çin'den elmas hariç ürün ithalatı 2022'nin ilk dört ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 42,4 arttı.

KUDÜS, 24 Mayıs (Xinhua) -- İsrail Merkezi İstatistik Bürosu tarafından Pazartesi günü yayınlanan bir rapora göre, İsrail'in Çin'den elmas hariç ürün ithalatı 2022'nin ilk dört ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 42,4 arttı. Verilere göre, İsrail'in Ocak-Nisan döneminde Çin'den yaptığı ithalat 4,41 milyar ABD dolarına ulaştı. Bu rakam geçen yılın aynı döneminde 3,10 milyar dolardı.

Rakamlar, Çin'in Ocak-Nisan döneminde İsrail'in en büyük ithalat kaynağı olduğunu ve elmas hariç İsrail'in toplam ithalatının yüzde 13,2'sine ulaştığını gösteriyor. İsrail'in ithalat listesinde ikinci sırada yer alan ABD'den yapılan ithalat, toplamın yüzde 8,8'ini oluşturuyor. Nisan ayında, İsrail'in Çin'den ithalatı, 2021'in aynı ayındaki 699,3 milyon dolardan yüzde 44,5 artışla 1,01 milyar dolara ulaştı. İsrail'in Çin'e ihracatı ise geçen yıl Ocak-Nisan döneminde 1,49 milyar dolar iken bu yılın aynı döneminde yüzde 1,34 artarak 1,51 milyar dolara yükseldi. 2022'nin ilk dört ayında İsrail'in toplam ithalatı yüzde 26,6 artışla 35,68 milyar dolar olurken, İsrail'in ihracatı yüzde 26,9 artışla 23,54 milyar dolar oldu.

YORUMLAR
500
Çin'in Posta Sektörünün Geliri Ocak-Nisan Döneminde Arttı Çin'in Posta Sektörünün Geliri Ocak-Nisan Döneminde Arttı Çin Gıda Sektörü İlk Dört Ayda İstikrarlı Büyüme Kaydetti Çin Gıda Sektörü İlk Dört Ayda İstikrarlı Büyüme Kaydetti
Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, İsrail, Mayıs, Nisan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Çin'den Yaptığı Ürün İthalatı İlk 4 Ayda Yüzde 42,4 Arttı - Son Dakika


Son Dakika
18:51 Uzmanlardan kritik uyarı! Maymun çiçeğinin en önemli belirtisi vücudun 4 bölgesinde oluşan şişlikler
18:01 Yürek parçalayan fotoğraf! Operasyonda şehit düşen 5 askerimiz aynı karede
17:53 Altının kilogram fiyatı 954 bin lira oldu
17:45 Rus rublesi yükselişini sürdürüyor! Dolar karşısında son 4 yılın zirvesinde
17:44 Pençe Kilit Operasyonu'nda şehit düşen askerlerimizin sayısı 5'e çıktı
17:18 İstanbul'da toplu intihar şoku! Olayı kararından son anda vazgeçen genç anlattı
17:10 Kısmetse Olur'un ünlü ismi Cansel'in müstehcen görüntüsü gündeme bomba gibi düştü
16:58 Musa Orhan'a hakaretten para cezasına çarptırılan Ezgi Mola'dan açıklama: Şaşırmadım, umarım şaşıracağımız günleri görürüz
16:18 4 askerimizin şehit olduğu bölgede operasyon başlatıldı! Teröristler mağarada sıkıştırıldı
15:39 "Erdoğan kaçacak" diyen Kılıçdaroğlu'na AK Parti'den yanıt geldi: Beyanları, bir siyaset biçimi değil iftira kampanyasıdır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2022 19:27:58. #1.11#
SON DAKİKA: İsrail'in Çin'den Yaptığı Ürün İthalatı İlk 4 Ayda Yüzde 42,4 Arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement