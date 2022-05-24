İsrail'in Çin'den Yaptığı Ürün İthalatı İlk 4 Ayda Yüzde 42,4 Arttı

KUDÜS, 24 Mayıs (Xinhua) -- İsrail Merkezi İstatistik Bürosu tarafından Pazartesi günü yayınlanan bir rapora göre, İsrail'in Çin'den elmas hariç ürün ithalatı 2022'nin ilk dört ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 42,4 arttı. Verilere göre, İsrail'in Ocak-Nisan döneminde Çin'den yaptığı ithalat 4,41 milyar ABD dolarına ulaştı. Bu rakam geçen yılın aynı döneminde 3,10 milyar dolardı.

Rakamlar, Çin'in Ocak-Nisan döneminde İsrail'in en büyük ithalat kaynağı olduğunu ve elmas hariç İsrail'in toplam ithalatının yüzde 13,2'sine ulaştığını gösteriyor. İsrail'in ithalat listesinde ikinci sırada yer alan ABD'den yapılan ithalat, toplamın yüzde 8,8'ini oluşturuyor. Nisan ayında, İsrail'in Çin'den ithalatı, 2021'in aynı ayındaki 699,3 milyon dolardan yüzde 44,5 artışla 1,01 milyar dolara ulaştı. İsrail'in Çin'e ihracatı ise geçen yıl Ocak-Nisan döneminde 1,49 milyar dolar iken bu yılın aynı döneminde yüzde 1,34 artarak 1,51 milyar dolara yükseldi. 2022'nin ilk dört ayında İsrail'in toplam ithalatı yüzde 26,6 artışla 35,68 milyar dolar olurken, İsrail'in ihracatı yüzde 26,9 artışla 23,54 milyar dolar oldu.