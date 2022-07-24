İsrail'in Filistinlilere yönelik "idari tutukluluk" politikası Gazze'de protesto edildi - Son Dakika
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İsrail'in Filistinlilere yönelik "idari tutukluluk" politikası Gazze'de protesto edildi

24.07.2022 17:03
İsrail'in Filistinlilere yönelik "idari tutukluluk" politikası Gazze'de protesto edildi

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinliler, İsrail'in "idari tutukluluk" uygulamasını protesto etmek amacıyla gösteri düzenledi.

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinliler, İsrail'in "idari tutukluluk" uygulamasını protesto etmek amacıyla gösteri düzenledi.

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC) tarafından Gazze'deki Uluslararası Kızıl Haç Komitesi (ICRC) binası önünde düzenlenen gösteriye katılan Filistinliler, İsrail'in "idari tutukluluk" uygulamasının sona ermesini talep eden afişler açtı.

FHKC'nin Merkez Komite üyelerinden Avad es-Sultan, FHKC'ye bağlı 45 tutuklunun idari tutukluluk uygulamasını protesto ederek açlık grevi yapan Halil Avavde ve Raid Reyyan isimli Filistinli tutuklulara destek için açlık grevine girdiğini belirtti.

Sultan, "Reyyan ve Avavde'nin ciddi sağlık sorunları olduğunu ve içlerinden birinin ölümle karşı karşıya kalabileceğini" söyledi.

Tutukluların hayatlarını tehdit eden ciddi riskler bulunduğunu ve acilen harekete geçilmesi gerektiğini aktaran Sultan, İsrail'in baskıcı önlemlerle tutukluları sürekli olarak hedef almasını "iradelerini kırmaya yönelik başarısız bir girişim" olarak değerlendirdi.

Filistinli tutukluların sağlık durumlarının kötüleşmesinden, hasta ve yaşlı mahkumların çektiği sıkıntılardan tamamen İsrail'in sorumlu olduğuna vurgu yapan Sultan, Filistinlileri, idari tutukluluğu reddeden ve açlık grevinde olan Filistinli tutuklularla dayanışma etkinliklere geniş çapta katılmaya çağırdı.

Filistin Esirler Cemiyeti, dün Reyyan ve Avavde'ye destek için onlarca Filistinli tutuklunun açlık grevine başladığını duyurmuştu.

Filistinli tutuklu Raid Reyyan (27), idari tutukluluk uygulamasını protesto için 109 gündür açlık grevinde. Filistinli tutuklu Halil Avavde ise 21 Haziran'da idari tutukluluğunun kaldırılması teminatına karşılık 111 gündür sürdürdüğü açlık grevini sonlandırmış ancak 2 Temmuz'da yeniden açlık grevine başlamıştı.

İsrail'in "idari tutukluluk" uygulaması

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor.

Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

Filistin kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 365'i "idari tutuklu" olmak üzere yaklaşık 4 bin 500 Filistinli bulunuyor.

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Kaynak: AA

Filistin, İsrail, Gazze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Filistinlilere yönelik 'idari tutukluluk' politikası Gazze'de protesto edildi - Son Dakika

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