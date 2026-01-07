İsrail'in Gazze'deki Saldırıları Devam Ediyor - Son Dakika
İsrail'in Gazze'deki Saldırıları Devam Ediyor

07.01.2026 11:32
İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze'ye hava ve topçu saldırıları düzenledi, can kaybı yok.

İsrail ordusu, yürürlükteki ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ndeki birçok bölgeye hava bombardımanı ve topçu atışlarıyla saldırılarda bulundu.

Bölgedeki görgü tanıklarının AA muhabirine verdiği bilgilere göre, İsrail topçuları, Gazze kentinin doğusundaki mahalleleri hedef aldı, eşzamanlı olarak askeri araçlarından bölgeye ateş edildi.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus ve orta kesimlerdeki Deyr Belah kentlerine ise İsrail savaş uçakları hava saldırıları düzenlendi.

İsrail ordusu, Gazze kentinin doğusundaki kontrolü altında altında tuttuğu bölgelerin içinde de birçok binayı yerle bir etti.

Söz konusu saldırılara ilişkin henüz herhangi bir can kaybı ya da yaralanma kaydedilmedi.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da imzalanan anlaşma İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen hemen her gün çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılar düzenliyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne Ekim 2023'te başladığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 71 bin 391'e, yaralıların sayısının ise 171 bin 279'a yükseldiği paylaşılmıştı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, İsrail, Gazze, Son Dakika

14:36
