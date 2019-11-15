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İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepkiler

7 saat önce

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Balıkesir Şube Başkanlığı ve STK'lar, tarafından İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü saldırlara tepki göstererek şehit Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kıldı.

İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepkiler, System.String[]

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Balıkesir Şube Başkanlığı ve STK'lar, tarafından İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü saldırlara tepki göstererek şehit Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Zağnos Paşa Camisinde Cuma namazı çıkışı AGD Balıkesir İl Temsilciliği kentte faaliyet gösteren çeşitli sivil toplum kuruluşu üyelerinin destek vermesiyle İsrail'in saldırılarının sürdüğü Gazze'de şehit olanlar için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Cenaze namazının ardından AGD Balıkesir Şube Başkanı Hayrullah Aslantekin, yaptığı konuşmada, İslam ülkelerinin ABD'yle olan ilişkileri nedeniyle İsrail konusunda ciddi adımlar atamadıklarını söyledi.

Her platformda Filistin'e destek verilmesi gerektiğini belirten Aslantekin, "İsrail ve Siyonizm karşıtı tüm hareketlerin daha etkin ve daha organize olması için çaba sarf etmeliyiz. Tüm İslam ülkelerindeki hükumetleri İsrail konusunda daha sahici adımlar atmaya davet ediyoruz." diye konuştu.

Balıkesir, İsrail, Gazze, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 04:44 Kaynak: AA
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