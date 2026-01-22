İsrail'in Gazze'deki Saldırısı: 4 Filistinli Öldü

İsrail ordusunun, ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda 4 Filistinli yaşamını yitirdi.
Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçleri, Gazze kentinin güneydoğusundaki Zeytun Mahallesini bombaladı.
Saldırıda 4 Filistinli hayatını kaybetti.
Görgü tanıkları, öldürülen Filistinlilerin naaşlarının Gazze'nin batısındaki Şifa Hastanesine nakledildiğini aktardı.
İsrail, 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına rağmen saldırılarını sürdürüyor.
