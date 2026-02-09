İsrail'in Gazze saldırılarında ölü sayısı 72 bin 32'ye yükseldi - Son Dakika
İsrail'in Gazze saldırılarında ölü sayısı 72 bin 32'ye yükseldi

09.02.2026 15:57
İsrail ordusunun Gazze'deki saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 72 bin 32 oldu.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 5 artarak, 72 bin 32'ye çıktığı bildirildi.

Gazze'de 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkese rağmen, İsrail ordusu bölgeye yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in son 24 saatte Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 5 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 10'unun da yaralandığı belirtildi.

Ekim 2023'ten bu yana İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 72 bin 32'ye, yaralananların sayısının da 171 bin 661'e çıktığı aktarıldı.

Sağlık ve sivil savunma ekiplerinin ulaşamadığı bölgelerde çok sayıda kişinin cesedinin enkaz altında kaldığı hatırlatıldı.

Gazze Şeridi'nde 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkesten bu yana İsrail saldırılarında yaşamını yitirenlerin sayısının 581'e yükseldiği, 1553 Filistinlinin de yaralandığı ifade edildi. Ayrıca, enkaz altından 717 Filistinlinin cenazesinin çıkarıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA

15:43
