İsrail\'in Gazze\'ye Hava Saldırısı: 4 Ölü

İSRAİL ordusunun, Gazze'nin güneyine düzenlediği hava saldırısında 4 Filistinlinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yerinden edilenlerin çadırına insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda 4 Filistinlinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
