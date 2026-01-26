İsrail'in Gazze'ye saldırısında gözünü kaybeden 5 yaşındaki Adem sağlığına ve annesine kavuşacağı günü bekliyor - Son Dakika
İsrail'in Gazze'ye saldırısında gözünü kaybeden 5 yaşındaki Adem sağlığına ve annesine kavuşacağı günü bekliyor

26.01.2026 14:16
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında ağır yaralanan 5 yaşındaki Filistinli Adem Ebu Halib, yüzünde taşıdığı kalıcı izlerle hem yaşadığı acıyı hem Gazze'deki çocukların maruz kaldığı trajediyi gözler önüne seriyor.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda bulunan evlerinin İsrail saldırısına hedef olması sonucu ağır yaralanan Adem, aynı saldırıda aralarında ağabeyi Dıya ve tüm dayılarının da bulunduğu 13 aile üyesini kaybetti.

Enkaz altından 3 saat sonra çıkarılan Adem, 16 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra hayata tutunabildi. Ancak saldırının izleri küçük çocuğun yüzünde kaldı.

Saldırı sonrası sol gözünü tamamen kaybeden Adem'in sağ gözü için de risk devam ediyor. Saldırıda ağır yaralanarak Avde Hastanesi'ne kaldırılan Adem'in annesi ise buradaki imkanların yetersizliğinden ötürü tedavi için Malezya'ya gönderilen kişiler arasında yer alabildi.

"Adem bir çocuk sadece oyun oynamayı, diğer çocuklarla vakit geçirmeyi biliyor"

AA muhabirine konuşan baba Süleyman Ebu Halib, saldırı anını şu sözlerle anlattı:

"Saat 09.00 civarında evde oturuyorduk. Evimiz bir anda füzeyle hedef alındı. Adem'in tüm dayıları şehit oldu. Ağabeyi Dıya da."

Oğlunun enkaz altından çıkarıldığında durumunun çok ağır olduğunu belirten Ebu Halib, "Adem enkaz altından 3 saat sonra çıkarıldı. Uzun süre yoğun bakımda kaldı. Allah'a şükür hayatta kaldı ama yaraların izleri hala yüzünde. Sol gözünü tamamen kaybetti, sağ gözü için de doktorlar risk olduğunu söylüyor." dedi.

Adem'in henüz 5 yaşında olduğuna dikkati çeken baba Ebu Halib, oğlunun yaşadıklarını anlamlandıramadığını ifade ederek şunları söyledi:

"Adem bir çocuk sadece oyun oynamayı, diğer çocuklarla vakit geçirmeyi biliyor. Çarşıya çıktığımızda insanlar yüzünün her tarafını çizik görünce nedenini soruyorlar. İşgal bombardımanından dolayı olduğunu öğrenince acıyıp merhamet gösteriyorlar. Bu bir baba olarak beni çok üzüyor."

Ağabeyini kaybetmenin acısını hala üzerinden atamayan Adem'in annesini çok özlediğini belirten Ebu Halib, "Yaralı olan annesinin şefkatini özlüyor. Annesinin kucağı ona psikolojik olarak iyi geliyor." diye konuştu.

Adem geceleri füzelerle ilgili kabuslarla uyanıyor

Adem'in psikolojik durumunun da ağır olduğunu vurgulayan baba, geceleri korkuyla uyanan oğlunun rüyalarında uçaklar ve füzeler gördüğünü ve "Baba, gökyüzünden füze geliyor, benim üzerime düşecek." diyerek uyandığını söyledi.

Gazze'ye İsrail tarafından uygulanan abluka, sınır kapılarının kapalı olması ve hasta çıkışlarının engellenmesi nedeniyle oğlunu tedavi ettiremediğini belirten Ebu Halib, tek isteğinin Adem'i Gazze dışına çıkarabilmek olduğunu aktardı.

Acılı baba, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Adem'in yurt dışında tedavi edilmesini istiyoruz. Bu onun çocuk olarak hakkı. Doktorlar sağ gözünü de kaybedebileceğini söylüyor. Bugün sadece Adem için yaşıyorum. Adem okumak istiyor. İleride yönetmen olmak istiyor."

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 71 bin 657 Filistinli hayatını kaybetti, 171 bin 399 kişi yaralandı. Hayatta kalanlar ise kalıcı yaralar, zorunlu göç ve derin travmalarla yaşam mücadelesi veriyor.

Saldırılardan en ağır şekilde etkilenenlerin başında çocuklar ve kadınlar geliyor. Oyun oynamaları, eğitim almaları ve aile sevgisiyle büyümeleri gereken yaşlarda Filistinli çocuklar, abluka altındaki Gazze'de bombalar, kayıplar ve korkularla büyümek zorunda bırakılıyor.

Yüzündeki izler, kaybettiği ailesi ve annesinden ayrı geçen günleriyle küçük Adem, bir gün yeniden annesinin kucağına kavuşabilme, tedavi olabilme ve çocukluğundan geriye kalanları yaşayabilme umuduyla hayata tutunuyor.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güncel, İsrail, Gazze, Son Dakika

