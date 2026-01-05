İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı: 2 ölü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı: 2 ölü

İsrail\'den Lübnan\'a hava saldırısı: 2 ölü
05.01.2026 09:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail, Lübnan'ın güneyinde bir araca düzenlediği saldırıda 2 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

İsrail'in, Lübnan'ın güneyinde bir araca düzenlediği hava saldırısında 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Lübnan basını, İsrail'in, ülkenin güneyindeki Nebatiye vilayetine bağlı Bint Cubeyl bölgesinde yer alan Hırbet Silm ile Cumeycime beldeleri arasındaki Ayn el-Mizrab yolunda bir araca insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlediğini duyurdu.

2 LÜBNAN VATANDAŞI HAYATINI KAYBETTİ

Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise saldırıda iki Lübnan vatandaşının yaşamını yitirdiği belirtildi.

Kaynak: DHA

İnsansız Hava Aracı, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Lübnan, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı: 2 ölü - Son Dakika

TBMM’ye ilginç dilekçe yağmuru Jandarmaya yeni isim önerisi inanılmaz TBMM'ye ilginç dilekçe yağmuru! Jandarmaya yeni isim önerisi inanılmaz
Önce baba, sonra oğlu 22 günde aynı acı kaderi paylaştılar Önce baba, sonra oğlu! 22 günde aynı acı kaderi paylaştılar
ABD’nin kaçırdığı Maduro’nun 3 farklı kıyafetle görüntülenmesi dikkat çekti ABD'nin kaçırdığı Maduro'nun 3 farklı kıyafetle görüntülenmesi dikkat çekti
Maduro sonrası sıra ona mı geliyor “Pedofil klanı“ çıkışı yeniden gündeme geldi Maduro sonrası sıra ona mı geliyor? "Pedofil klanı" çıkışı yeniden gündeme geldi
Ankara’nın Güdül ilçesinde iki arkadaş, gökyüzünde gizemli bir cisim görüntüledi Ankara'nın Güdül ilçesinde iki arkadaş, gökyüzünde gizemli bir cisim görüntüledi
Fenerbahçe Başkan Vekili Murat Salar: Ocak 2026’da Bankalar Birliği’nden çıkıyoruz Fenerbahçe Başkan Vekili Murat Salar: Ocak 2026'da Bankalar Birliği'nden çıkıyoruz

12:06
Fenerbahçe’ye Amrabat piyangosu
Fenerbahçe'ye Amrabat piyangosu
11:29
Öğretmen,vaiz, doktor, polis Kim ne kadar alacak İşte meslek meslek yeni zamlı maaşlar
Öğretmen,vaiz, doktor, polis! Kim ne kadar alacak? İşte meslek meslek yeni zamlı maaşlar
10:43
En düşük emekli maaşında rakam netleşti
En düşük emekli maaşında rakam netleşti
10:22
Kızılcık Şerbeti’nin yıldızı Doğukan Güngör ve fenomen Burak Altındağ gözaltına alındı
Kızılcık Şerbeti'nin yıldızı Doğukan Güngör ve fenomen Burak Altındağ gözaltına alındı
10:04
Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
10:02
Memur ve emeklinin dört gözle beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Memur ve emeklinin dört gözle beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2026 12:18:33. #7.11#
SON DAKİKA: İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı: 2 ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.