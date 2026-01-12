İsrail\'in Hava Saldırısında Lübnanlı Çalışan Öldü

BEYRUT, 12 Ocak (Xinhua) -- İsrail'in pazar gecesi Lübnan'ın güneyine yönelik düzenlediği hava saldırısında bir Lübnan hükümeti çalışanı öldürüldü.

Lübnan devlet haber ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail, insansız hava aracından güdümlü füzeyle gerçekleştirdiği saldırıda Lübnan'ın güneyindeki Bint Cübeyl kentinde bir arabayı hedef aldı.

Yerel bir gazete, saldırıda ölen kişinin Bint Cübeyl sakini Mohammad Adel al Saghir olduğunu yazdı.

Lübnan kaynaklarına göre, aynı günün erken saatlerinde İsrail savaş uçakları Litani Nehri'nin kuzeyinde de yoğun hava saldırıları düzenledi.

Lübnanlı bir güvenlik kaynağı Xinhua'ya verdiği bilgide, İsrail savaş uçaklarının üç dalga halinde 35'ten fazla hava saldırısı düzenlediğini ve Kefr Hatta köyündeki Hizbullah mevzilerine ve konutlara yaklaşık 70 füze attığını söyledi. Büyük yıkıma yol açan saldırılar sonucu onlarca ev hasar gördü.

İsrail, 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ve ABD ve Fransa'nın arabuluculuğunda Hizbullah ile İsrail arasında sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen Lübnan'a saldırılarını sürdürüyor. İsrail, saldırılarının Hizbullah'ın "tehditlerini" ortadan kaldırmayı amaçladığını iddia ediyor ve Lübnan sınır bölgesindeki beş ana noktada güçlerinin varlığını sürdürüyor.