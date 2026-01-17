İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırısı: 8 Ölü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırısı: 8 Ölü

17.01.2026 10:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail, ocak ayının ilk yarısında Lübnan'ın Litani Nehri'nde 184 hava saldırısı düzenledi.

BEYRUT, 17 Ocak (Xinhua) -- İsrail'in ocak ayının ilk yarısında Lübnan'ın Litani Nehri'nin kuzeyindeki bölgelere düzenlediği 184 hava saldırısında 8 kişi öldü, 9 kişi de yaralandı.

Lübnanlı kaynaklar cuma günü Xinhua'ya yaptıkları açıklamada, İsrail'in Lübnan'ın güney ve doğusundaki hedeflere yönelik saldırılarını yoğunlaştırdığını, gerekçe olarak da Hizbullah altyapısı, silah depoları ve roket fırlatma platformlarının hedef alındığını ileri sürdüğünü aktardı.

Son 24 saat içinde, yaklaşık 26 İsrail saldırısı Batı Beka, Baalbek, Hermel ve Nebatiye bölgelerindeki hedefleri vurdu. Kaynaklara göre, perşembe gecesi Nebatiye'nin Zawtar al-Gharbiyah kasabasında bir araca düzenlenen İsrail saldırısında Walid Olleik adlı bir Hizbullah üyesi öldü. Cuma sabahı Lübnan'ın güneyindeki Sur yakınlarında bir araca düzenlenen başka bir İsrail saldırısında ise bir sivil yaralandı.

Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü (UNIFIL), perşembe günü yaptığı açıklamada, barış gücü askerlerinin Lübnan'ın güneyindeki Adaisseh yakınlarında devriye sırasında bir patlayıcı cihazla karşılaştığını ve kısa süre sonra bulundukları bölgeye bir insansız hava aracından el bombası atıldığını bildirdi.

UNIFIL, İsrail'i barış gücü askerlerini ve sivilleri tehlikeye atan eylemlerini durdurmaya çağırdı ve bunların BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararını ihlal ettiğini belirtti.

Hizbullah ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'ten bu yana ateşkes yürürlükte. Ancak İsrail, Hizbullah'ın "tehditlerini" ortadan kaldırmak amacıyla zaman zaman saldırılar düzenlemeye devam ediyor. İsrail güçleri ayrıca Lübnan sınırındaki beş ana noktada mevzilerini koruyor.

Kaynak: Xinhua

Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Güvenlik, Lübnan, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırısı: 8 Ölü - Son Dakika

Mal varlığını TSK’ya bağışlayınca akıl hastanesine yatırılan Nevin öğretmenin rapor sonucu çıktı Mal varlığını TSK'ya bağışlayınca akıl hastanesine yatırılan Nevin öğretmenin rapor sonucu çıktı
TFF’den İbrahim Hacıosmanoğlu’nun sağlık durumuna ilişkin açıklama TFF'den İbrahim Hacıosmanoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin açıklama
Lüks villadaki aile faciasından geriye bu pozlar kaldı Lüks villadaki aile faciasından geriye bu pozlar kaldı
Diyarbakır’da yapılacak çalışma Bakan Bayraktar’ı heyecanlandırdı: Oyunu değiştirecek Diyarbakır'da yapılacak çalışma Bakan Bayraktar'ı heyecanlandırdı: Oyunu değiştirecek
Bakanlığın servis ettiği fotoğraf sosyal medyayı ikiye böldü Bakanlığın servis ettiği fotoğraf sosyal medyayı ikiye böldü
Aylar sonra böyle görüntülendi: İşte Meral Akşener’in son hali Aylar sonra böyle görüntülendi: İşte Meral Akşener'in son hali

11:59
Mutlu son Manchester City, Marc Guehi transferini de bitirdi
Mutlu son! Manchester City, Marc Guehi transferini de bitirdi
11:03
Şara’nın yayınladığı kararnamenin detayları: Kürtçe ulusal dil oldu, Nevruz Bayramı resmi tatil ilan edildi
Şara'nın yayınladığı kararnamenin detayları: Kürtçe ulusal dil oldu, Nevruz Bayramı resmi tatil ilan edildi
10:58
Suriye Ordusu: Deyr Hafir’de kontrol sağlandı, mayın temizleme çalışması başladı
Suriye Ordusu: Deyr Hafir'de kontrol sağlandı, mayın temizleme çalışması başladı
10:50
Bebek Otel skandalı büyüyor: Depodan çıkan kayıtlar, ünlü isimlerin uykularını kaçıracak
Bebek Otel skandalı büyüyor: Depodan çıkan kayıtlar, ünlü isimlerin uykularını kaçıracak
10:49
Atlas’ın katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı
Atlas'ın katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı
10:25
Seçimlerden sonra muhalefet lideri helikopterle kaçırıldı Nerede olduğu bilinmiyor
Seçimlerden sonra muhalefet lideri helikopterle kaçırıldı! Nerede olduğu bilinmiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2026 12:18:55. #7.11#
SON DAKİKA: İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırısı: 8 Ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.