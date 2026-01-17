İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırısı: 8 Ölü

BEYRUT, 17 Ocak (Xinhua) -- İsrail'in ocak ayının ilk yarısında Lübnan'ın Litani Nehri'nin kuzeyindeki bölgelere düzenlediği 184 hava saldırısında 8 kişi öldü, 9 kişi de yaralandı.

Lübnanlı kaynaklar cuma günü Xinhua'ya yaptıkları açıklamada, İsrail'in Lübnan'ın güney ve doğusundaki hedeflere yönelik saldırılarını yoğunlaştırdığını, gerekçe olarak da Hizbullah altyapısı, silah depoları ve roket fırlatma platformlarının hedef alındığını ileri sürdüğünü aktardı.

Son 24 saat içinde, yaklaşık 26 İsrail saldırısı Batı Beka, Baalbek, Hermel ve Nebatiye bölgelerindeki hedefleri vurdu. Kaynaklara göre, perşembe gecesi Nebatiye'nin Zawtar al-Gharbiyah kasabasında bir araca düzenlenen İsrail saldırısında Walid Olleik adlı bir Hizbullah üyesi öldü. Cuma sabahı Lübnan'ın güneyindeki Sur yakınlarında bir araca düzenlenen başka bir İsrail saldırısında ise bir sivil yaralandı.

Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü (UNIFIL), perşembe günü yaptığı açıklamada, barış gücü askerlerinin Lübnan'ın güneyindeki Adaisseh yakınlarında devriye sırasında bir patlayıcı cihazla karşılaştığını ve kısa süre sonra bulundukları bölgeye bir insansız hava aracından el bombası atıldığını bildirdi.

UNIFIL, İsrail'i barış gücü askerlerini ve sivilleri tehlikeye atan eylemlerini durdurmaya çağırdı ve bunların BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararını ihlal ettiğini belirtti.

Hizbullah ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'ten bu yana ateşkes yürürlükte. Ancak İsrail, Hizbullah'ın "tehditlerini" ortadan kaldırmak amacıyla zaman zaman saldırılar düzenlemeye devam ediyor. İsrail güçleri ayrıca Lübnan sınırındaki beş ana noktada mevzilerini koruyor.