İsrail'in Lübnan'a İHA Saldırısı: 1 Ölü

31.01.2026 16:18
İsrail, Lübnan'ın Rab Salasin beldesine İHA ile saldırı düzenledi, 1 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetine yer alan Rab Salasin beldesinde bir araca insansız hava aracıyla (İHA) gerçekleştirdiği saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.

İsrail, Kasım 2024'te Lübnan ile varılan ateşkes anlaşmasını ihlal etmeyi sürdürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre Rab Salasin'de bir araç, İsrail'e ait İHA tarafından hedef alındı.

Saldırıda bir evin çatısında tamir işi yapan 1 kişinin yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise Rab Salasin yakınındaki Markaba bölgesine düzenlenen hava saldırısında bir Hizbullah mensubunun hedef alındığı ileri sürüldü.

Ateşkese rağmen İsrail'in saldırıları ve işgali sürüyor

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi binlerce kez ihlal ettiği bildirilmişti.

İsrail, Lübnan'da 8 Ekim 2023'ten sonra ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.

Sağlık Bakanlığı, ateşkesi ihlal eden İsrail'in 27 Kasım 2024-20 Kasım 2025 tarihleri arasında Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 331 kişinin hayatını kaybettiğini, 945 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Güvenlik, Lübnan, İsrail, Güncel, Son Dakika

