İsrail'den Lübnan'ın güneyine saldırı: 4 ölü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

İsrail'den Lübnan'ın güneyine saldırı: 4 ölü

Haberin Videosunu İzleyin
İsrail\'den Lübnan\'ın güneyine saldırı: 4 ölü
07.01.2026 08:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
İsrail\'den Lübnan\'ın güneyine saldırı: 4 ölü
Haber Videosu

İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda 4 kişi yaşamını yitirdi.

Lübnan basını, İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetinin Bint Cubeyl ilçesine bağlı Hırbet Silm beldesinde bir evi bombaladığını duyurdu. Saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi. İsrail ordusunun Bint Cubeyl'e bağlı Kefr Dunin beldesine düzenlediği saldırıda ise 2 kişi hayatını kaybetti.

"HİZBULLAH MENSUPLARI HEDEF ALINDI"

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hırbet Silm'deki saldırıyı üstlendi. Adraee, İsrail ordusunun Hırbet Silm'de 'Hizbullah mensuplarını' hedef aldığını iddia etti.

Kaynak: DHA

Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Güvenlik, Lübnan, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail'den Lübnan'ın güneyine saldırı: 4 ölü - Son Dakika

Gazze’ye asker gönderecekler mi İlham Aliyev son sözünü söyledi Gazze'ye asker gönderecekler mi? İlham Aliyev son sözünü söyledi
Korku filmi gibi Lodos uyarısını hiçe sayan yüzücüleri dev dalgalar vurdu Korku filmi gibi! Lodos uyarısını hiçe sayan yüzücüleri dev dalgalar vurdu
Kolombiya, Venezuela’dan mülteci akınına hazırlanıyor Sınıra binlerce asker sevk edildi Kolombiya, Venezuela'dan mülteci akınına hazırlanıyor! Sınıra binlerce asker sevk edildi
Tel Aviv’de büyük panik: İsrail, Türkiye’ye engel olamıyor Tel Aviv'de büyük panik: İsrail, Türkiye'ye engel olamıyor
Tarihi camide çekilen görüntülere soruşturma başlatıldı Tarihi camide çekilen görüntülere soruşturma başlatıldı
Samet Akaydın’dan transfer açıklaması: Her şeyimi vereceğim Samet Akaydın'dan transfer açıklaması: Her şeyimi vereceğim

10:13
Adliyeden 25 kilogram altın çalan Erdal Timurtaş’tan beklenmedik karar Tarihi soygundan çete çıktı
Adliyeden 25 kilogram altın çalan Erdal Timurtaş'tan beklenmedik karar! Tarihi soygundan çete çıktı
09:57
Musaba ortalığı yaktı Bütün ülke onu konuşuyor
Musaba ortalığı yaktı! Bütün ülke onu konuşuyor
09:29
Kuyumcularda nakit devri bitiyor İşte yeni sistemin detayları
Kuyumcularda nakit devri bitiyor! İşte yeni sistemin detayları
09:12
Kayıp 6 günün esrarı çözüldü Şara, 12 dakika süren çatışmada yaralanmış
Kayıp 6 günün esrarı çözüldü! Şara, 12 dakika süren çatışmada yaralanmış
09:02
Yaban domuzunu çıplak elle yakalayan adam: Kimseye tavsiye etmem
Yaban domuzunu çıplak elle yakalayan adam: Kimseye tavsiye etmem
08:59
En düşük emekli maaşı için hükümetten peş peşe heyecanlandıran açıklamalar
En düşük emekli maaşı için hükümetten peş peşe heyecanlandıran açıklamalar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2026 10:33:00. #7.11#
SON DAKİKA: İsrail'den Lübnan'ın güneyine saldırı: 4 ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.