Lübnan basını, İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetinin Bint Cubeyl ilçesine bağlı Hırbet Silm beldesinde bir evi bombaladığını duyurdu. Saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi. İsrail ordusunun Bint Cubeyl'e bağlı Kefr Dunin beldesine düzenlediği saldırıda ise 2 kişi hayatını kaybetti.
İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hırbet Silm'deki saldırıyı üstlendi. Adraee, İsrail ordusunun Hırbet Silm'de 'Hizbullah mensuplarını' hedef aldığını iddia etti.
Son Dakika › Dünya › İsrail'den Lübnan'ın güneyine saldırı: 4 ölü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.