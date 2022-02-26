İsrail'in Lviv'deki büyükelçilik personeli geceleri Polonya'da kalacak - Son Dakika
Üye Girişi

İsrail'in Lviv'deki büyükelçilik personeli geceleri Polonya'da kalacak

26.02.2022 14:58
İsrail'in Lviv'deki büyükelçilik personeli geceleri Polonya'da kalacak

İsrail Dışişleri Bakanlığı, yakın zamanda Ukrayna'nın başkenti Kiev'den Lviv'e taşınan İsrail Büyükelçiliğindeki personelin geceleri Polonya'da kalacağını duyurdu.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, yakın zamanda Ukrayna'nın başkenti Kiev'den Lviv'e taşınan İsrail Büyükelçiliğindeki personelin geceleri Polonya'da kalacağını duyurdu.

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Yair Lapid, Ukrayna'daki İsrail vatandaşlarına hizmet veren Lviv'deki büyükelçilik personelinin geceleri Polonya'da kalması talimatı verdi.

Büyükelçilik personelinin günlük olarak Ukrayna'ya giderek diplomatik ve konsolosluk işlemlerine devam edeceği paylaşıldı.

Söz konusu kararın, İsrail Dışişleri Bakanlığı'nda sahadaki durumun, İsrail'in temsilcilerinin güvenliğinin de görüşüldüğü geniş bir değerlendirme toplantısının ardından alındığı belirtildi.

İsrail, bu hafta başında Kiev'deki büyükelçiliğini Lviv'e taşımıştı. Diplomatik kaynaklara göre, Ukrayna'da yaşayan yaklaşık 15 bin İsrail vatandaşının yarısı, Rusya'nın askeri müdahale tehdidinin başlamasıyla bu ülkeden ayrıldı. Son 24 saatte 500 İsrail vatandaşı daha Ukrayna'yı terk etti.

İsrail vatandaşlarının yanı sıra Ukrayna'da 120 bin ile 150 bin arasında Yahudi yaşıyor. İsrailli yetkililer Ukraynalı Yahudilere de sık sık çağrı yaparak İsrail'e yerleşmelerini teşvik ediyor.

YORUMLAR
500
Dışişleri'nden, Ukrayna'dan Polonya'ya geçen Türk vatandaşlara uyarı Dışişleri'nden, Ukrayna'dan Polonya'ya geçen Türk vatandaşlara uyarı Polonya-Ukrayna sınırındaki ABD üssünde hareketlilik Polonya-Ukrayna sınırındaki ABD üssünde hareketlilik

Büyükelçilik, Ukrayna, Polonya, İsrail, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail'in Lviv'deki büyükelçilik personeli geceleri Polonya'da kalacak - Son Dakika


Son Dakika
14:52 Zırhlı aracı pusuya düşürdüler! Ukrayna'da siviller, Rus askerlerini rehin aldı
14:50 Ukrayna'dan Apple'a Rusya çağrısı: Rus kullanıcıları engelleyin, ürün satışlarını durdurun!
14:38 Kazakistan Rusya'nın Ukrayna'ya asker göndermesi için yaptığı çağrıyı reddetti
14:28 Rusya, Ukrayna saldırısı için 'istila' yazan medya kuruluşlarını uyardı! Soruşturma başlatıldı
14:16 Antalya'da mahsur kaldılar! Ukrayna 2. ligi futbolcuları: Yürüyerek de olsa ülkemize gitmek istiyoruz!
14:14 Ruslar çıkınca Hersonlu çocukların ilk yaptığı Rus bayraklarını indirmek oldu
14:13 Bir gerilim de Manş Denizi'nde: Fransa, Rus gemisine el koydu, gerekçe ticari yaptırımlar!
14:11 Onlar da Rusya'nın barış akademisyenleri! 664 Rus bilim insanı: Bu hakkaniyetsiz ve absürt savaşı derhal bitirin!
14:03 Bir kadın hayranının tacizine uğrayan Ceylan Ertem'in 3 yıl önceki sözleri: Bir kadınla aşk yaşamak isterim!
14:01 Donetsk'te misket bombası mı kullanıldı? İddiayı İnsan Hakları İzleme Örgütü duyurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2022 15:04:16. #1.13#
SON DAKİKA: İsrail'in Lviv'deki büyükelçilik personeli geceleri Polonya'da kalacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement