İsrail'in Mescid-i Aksa saldırıları Kırklareli'nde protesto edildi - Son Dakika

Kırklareli'ndeki sivil toplum kuruluşları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Şevket Dingiloğlu Parkı'nda bir araya gelen grup, Filistin bayrakları açarak "Katil İsrail" ve "İsrail bir terör örgütüdür" yazılı dövizler taşıdı, İsrail aleyhinde slogan attı.

Grup adına açıklama yapan Kırklareli İHH İnsanı Yardım Derneği Üyesi Fatih Emre Şar, İsrail polisinin uluslararası hukuku ihlal ettiğini söyledi.

Filistin'in, her geçen gün siyonist İsrail'in saldırılarıyla karşı karşıya kaldığını ifade eden Şar, tüm dünyanın İsrail katliamlarına göz yumduğunu kaydetti.

Uluslararası hukuku çiğneyerek insanlık onurunu ayaklar altına alan İsrail'e karşı verilen mücadelenin Kudüs özgür oluncaya kadar devam edeceğini vurgulayan Şar, şunları kaydetti:

"Hatırlatmak isteriz ki İsrail'in işlemiş olduğu suçlar bitmek bilmiyor. Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından alınan tüm uluslararası kararlara rağmen işgalci İsrail hukuku tanımıyor, saldırmaya ve işgale devam ediyor. Tüm ağır bedellere rağmen Filistinliler, davalarından asla vazgeçmiyorlar. Filistinliler, haklarını savunmak için Mescid-i Aksa'da nöbet tutmaya ve ümmetin onurunu korumaya devam ediyorlar. İşgalci İsrail ise bu eylemlerde ateş açıp masum insanlara, çocuklara, kadınlara, yaşlılara saldırdığı yetmezmiş gibi tüm bu olayların dünyaya aktarılmasını sağlayan basın mensuplarına da orantısız güç kullanıyor. Şimdi her inanç için o mübarek beldeye sahip çıkma zamanıdır. Bizler buradan Kudüs'ü asla yalnız bırakmayacağımızı herkese haykırıyoruz."